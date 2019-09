Tari, Confcommercio: calano i servizi, aumentano tariffe. In otto anni rincari del 76%

Tassa rifiuti in crescita su famiglie e imprese. La denuncia arriva dalla Confcommercio che nel suo Osservatorio sulle tasse locali evidenzia come nel 2018 la Tari è arrivata complessivamente a 9,5 miliardi di euro con un incremento, dal 2010, del 76% (+4,1 miliardi di euro).

Lo scostamento dai fabbisogni standard, dice l’associazione, è una delle principali cause dell’aumento dei costi di gestione dei rifiuti: in Piemonte, Basilicata e Calabria gli scostamenti maggiori, Toscana e Abruzzo le regioni più virtuose. Anche a livello pro capite si segnalano aumenti, 261 euro si paga nel Lazio, la tariffa più alta, 130 invece in Molise, la più bassa. Ennesima beffa per i contribuenti è il fatto che a fronte di costi sempre più alti, calano livello e quantità dei servizi offerti dalle amministrazioni locali: solo 5 Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto) si collocano sopra il livello di sufficienza; nonostante ciò, a quasi tutte le categorie merceologiche si continuano ad applicare coefficienti tariffari in crescita. A livello di imprese, tra le attività che pagano di più, ortofrutta, fiorai e pescherie (24,3 euro al mq.); i maggiori aumenti per discoteche, ristoranti, negozi di abbigliamento, librerie.

Dall’analisi dei dati dell’Osservatorio, si registrano incrementi generalizzati della Tari sulla totalità dei capoluoghi di provincia, per un ammontare complessivo della tassa sui rifiuti a 9,5 miliardi di euro per il 2018. Negli ultimi otto anni, la tassa è cresciuta del 76% corrispondente a un incremento complessivo di 4,1 miliardi di euro.