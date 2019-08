Svolta green per il fisco: allo studio del Mef tre nuove tasse ecologiche

Biglietti aerei, veicoli inquinanti e plastica nel mirino del Mef. La svolta green si sta finalmente concretizzando, almeno nelle intenzioni. I tecnici del ministero dell’economia guidato da Giovanni Tria stanno valutando l’introduzione di nuove tasse ecologiche sull’esempio dei colleghi europei, come riporta a ItaliaOggi Massimo Garavaglia, viceministro dell’economia del dimissionario governo.

Sono tre le ipotesi allo studio di quelle che si stanno definendo come tasse ecologiche. La prima è quella, come già fatto in Germania, per cui si è quantificato anche un gettito da 600 mln di euro sui biglietti aerei.

Quindi – spiega il quotidiano – i biglietti, laddove la misura sia approvata, subiranno un rincaro, parametrato alla tratta di 8 euro in più per quelle nazionali, 25 euro fino a 6.000 km e 45 euro oltre i 6.000 km. Nel mirino anche le auto inquinanti con un superbollo per i veicoli più vecchi e gli imballaggi in plastica.