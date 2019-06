Summit Trump-Xi: Cina smorza entusiasmo Usa, accordo in salita

A due giorni dal summit tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi, che si terrà sabato a margine del G20, il direttore di Global Times – un giornale cinese disponibile anche in lingua inglese – è tornato a twittare. Questa volta minimizzando l’ottimismo espresso dal segretario americano al Tesoro Steven Mnuchi su un potenziale accordo commerciale tra Usa e Cina. Hu Xijin – seguitissimo a Wall Street, perché spesso anticipa quanto viene poi detto da funzionari cinesi – ha scritto:

“Nessun funzionario cinese parla in questo momento con tale ottimismo. Con decine di ore rimaste prima del summit Xi-Trump, i media di stato cinesi hanno continuato a criticare duramente gli Usa, cosa che non è mai successa prima di precedenti summit Cina-Usa”.

Con questo tweet, Hu ha fatto riferimento a quanto detto ieri da Mnuchin ai microfoni di Cnbc:

“Il 90% circa è stato fatto, penso che ci sia il modo per completarlo [un accordo commerciale tra Usa e Cina]”. Secondo lui, “il messaggio che vogliamo sentire è che loro [i cinesi] vogliono tornare al tavolo [dei negoziati] perché penso ci siano ricadute positive per la loro economia e per quella statunitense al fine di riequilibrare il commercio e continuare a sviluppare la nostra relazione”.

Mentre la strada per un accordo tra i due paesi sembra tutto in salita, secondo il Wall Street Journal miliardi di dollari di beni Made in China colpiti da dazi adottati dall’amministrazione Trump stanno trovando il modo di entrare nel mercato statunitense senza subire i dazi stessi passando da altre nazioni in Asia.

Secondo il quotidiano americano, questo succede specialmente attraverso il Vietnam, oggi definito dal presidente americano Donald Trump un paese che “abusa” in campo commerciale. Al centro della questione c’è il cosiddetto trasbordo, in base al quale esportazioni cinesi arrivano in un porto terzo, magari senza essere particolarmente trattate o alterate; lì vengono riesportate come un prodotto che ha origine dal paese in cui il porto si trova.