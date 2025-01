Statali in pensione a 70 anni: ecco chi è ammesso e chi escluso

Tra le maggiori novità previste in ambito previdenziale dalla legge di bilancio 2025 troviamo quelle riguardanti gli statali che, a loro scelta, potranno decidere di ritardare l’uscita dal mondo del lavoro fino a 70 anni. Ma non potranno farlo tutti.

Una direttiva a firma del Ministero della Pubblica amministrazione guidata da Paolo Zangrillo, fornisce le indicazioni operative per il trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili” come si legge nella nota.

Pensione statali fino a 70 anni: cosa prevede la legge di bilancio

Il comma 165 della legge di bilancio, la n. 207 del 2024 ha previsto dal 1° gennaio 2025 l’eliminazione dell’obbligo di pensionamento a 65 anni per i dipendenti pubblici in possesso dei requisiti per la pensione anticipata, innalzando il limite massimo a 67 anni. Tuttavia si prevede la facoltà di proseguire fino a 70 anni, previo accordo con l’amministrazione per cui si lavora.

La norma fa riferimento all’istituto del trattenimento in servizio, intendendo per tale una situazione particolare di prolungamento del servizio oltre l’età pensionabile. Si verifica quando un dipendente, pur avendo raggiunto i requisiti per andare in pensione (età o anzianità contributiva), viene autorizzato a continuare a lavorare per un periodo limitato.

La Pubblica amministrazione ha precisato che il ricorso all’istituto del trattenimento in servizio, può essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.

In merito alla durata, non si prevede un periodo di tempo minimo, che dovrà quindi essere commisurato caso per caso. E’ poi esclusa qualsiasi ipotesi di richiamo in servizio per il personale che abbia comunque cessato il servizio.

Chi sono i lavoratori esclusi

Il trattenimento in servizio deve essere sottoposto ad esclusiva valutazione dell’amministrazione. E’ escluso il personale di:

magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e tributaria)

Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il nuovo trattenimento in servizio non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso. Inoltre la misura non attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio.

La nota della PA inoltre stabilisce che le esigenze organizzative alla base della scelta di operare il trattenimento in servizio possono essere quelle di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato. Infine il trattenimento è condizionato alla valutazione del merito, nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento). Inoltre è sempre necessario il consenso dell’interessato.

Per capire chi tra i papabili potrà continuare a lavoro fino ai 70 anni, le amministrazioni non potranno compiere alcuna procedura di interpello, bensì dovranno invece, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, attraverso gli atti di programmazione annuale e pluriennali (PIAO), da una parte la sussistenza e la “dimensione” delle proprie esigenze funzionali, e dall’altra la durata di tale esigenza. Solo all’esito di tale valutazione il Vertice amministrativo potrà individuare il personale a cui chiedere la disponibilità per il trattenimento in servizio.