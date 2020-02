Consulenti finanziari, 5 consigli per restare competitivi nei prossimi 10 anni

Specializzazione e aggiornamento alle opportunità offerte dalla tecnologia sono gli ingredienti per restare competitivi in svariate professioni del settore servizi; il lavoro del consulente finanziario, in questo senso, non fa eccezione.

E’ quanto emerge da un report redatto congiuntamente da cinque società di consulenza finanziaria intitolato “Advisory Firms in 2030: Growth by Specialization”. Le società autrici del report hanno sviluppato alcune strategie “creative” per conseguire una maggiore specializzazione in un settore che sta diventando sempre più competitivo e nel quale i servizi generalisti tendono ad essere insidiati da nuovi attori.

Fra gli autori del report figurano William Harris, financial planner certificato (Cfp) e cofondatore di VH Cornerstone, Daniel Zajac, Cfp e partner presso Simone Zajac Wealth Management Group (specializzato in stock option) e Mike Alves, Cfp e fondatore Vida Private Wealth, che lavora con piani a lungo termine per 15 famiglie ad elevato patrimonio netto.

Rinnovarsi in cinque mosse

Ecco i cinque consigli che gli autori ritengono fondamentali per restare competitivi nei prossimi dieci anni: