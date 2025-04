Speciale Smart Talk alle 19: tra mercati, marketing della paura e geopolitica

Appuntamento speciale con WSI Smart Talk. Con noi qesta sera a partire dalle 19:00 ci saranno l’ex ministro Enrico Giovannini, ora direttore scientifico di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Donatella Principe, Director Market e Distribution Strategy di Fidelity International, Giuliano Noci, ProRettore per la Cina del Politecnico di Milano e Giuseppe Mascitelli, esperto di comunicazione.

I temi della puntata

In particolare, nel corso della trasmissione, a cura di Leopoldo Gasbarro, oltre ad analizzare l’andamento dei mercati azionari ed obbligazionari, approfondiremo il tema già trattato di marketing della paura e cercheremo di capire quali potranno essere i nuovi sviluppi geopolitici dopo le riunioni che ci saranno nei prossimi giorni tra Trump ed i rappresentati di alcuni Paesi europei e del Giappone sul fronte dei dazi.

Segui la diretta

Per chi volesse, come anticipato, dalle 19, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.