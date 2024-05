Sistemi ERP e software di contabilità: i migliori alleati per la trasformazione digitale delle aziende

Il veloce avanzamento tecnologico a cui abbiamo assistito negli ultimi anni ha messo milioni di piccole e medie aziende di fronte alla necessità di avviare una trasformazione digitale, impensabile fino a un decennio fa e fondamentale per restare al passo coi tempi e generare nuove opportunità e nuovi vantaggi.

Scegliere la soluzione più adatta alle esigenze della propria azienda può non essere un’operazione semplice, soprattutto per chi sta muovendo i primi passi in questo senso, ma il miglior punto di partenza è affidarsi a un unico software in grado di gestire le necessità più disparate, dalla contabilità e l’amministrazione al controllo e gestione, passando per la gestione del magazzino e del personale.

La soluzione è rappresentata dai sistemi gestionali ERP, acronimo di Enterprise Resources Planning, sistemi informatici completi coi quali è possibile pianificare e coordinare tutte le aree aziendali dei settori verticali più disparati, dal Retail al Fashion, dall’Hospitaliy all’Agrolimentare, ma anche i settori Costruzioni, Ambiente e Service. Fatturazione, adempimenti, conservazione, firma, riconciliazioni bancarie e privacy: tutto in un unico sistema gestibile via web e in mobilità con un’esperienza di utilizzo fluida e incentrata sul valore dei dati e sull’accesso rapido ai programmi.

I vantaggi di un sistema ERP

Adottare in azienda un sistema ERP (Enterprise Resources Planning) porta fin da subito vantaggi concreti, a cominciare da una maggiore efficienza operativa basata sul proprio modo di fare business. È il software che si adatta alle esigenze dell’azienda, non il contrario: un valido software ERP è in grado di rispondere alle necessità di tutti i dipartimenti dell’azienda, indipendentemente dalle dimensioni della stessa. Un buon software ERP permette anche a chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia di vedere a colpo d’occhio l’avanzamento delle attività, gestire i documenti in modo efficace e ottenere analisi interattive e dettagliate per sviluppare strategie aziendali vincenti, risparmiando tempo prezioso da dedicare ad altre attività.

Da dove iniziare? TeamSystem Enterprise è la soluzione ERP completa e all-in-one creata da TeamSystem e pensata per supervisionare tutti i processi gestionali della piccola, media e grande impresa. Uno dei più grandi vantaggi di questo sistema è rappresentato dalla possibilità integrare le altre soluzioni TeamSystem al fine di sfruttare soluzioni di Business Intelligence, servizi digitali e opzioni di collaborazione con clienti e fornitori.

Webinar TeamSystem: l’evento gratuito per scoprire i benefici dei sistemi ERP

TeamSystem, in collaborazione con PMI.it, ha organizzato un webinar online gratuito per presentare e illustrare tutti i vantaggi dell’adozione di un software ERP in azienda. Il webinar “L’importanza degli strumenti informatici nelle aziende – Software di contabilità e sistemi ERP” è programmato per mercoledì 22 maggio alle ore 11:00.

Un appuntamento imperdibile per approfondire i benefici che derivano dall’utilizzo di software di contabilità e di gestionali ERP in ambito aziendale e scoprire alcune voci fondamentali come il budget e il bilancio con un focus sulle risorse gestionali digitali che possono realmente fare la differenza.

Il webinar gratuito avrà come relatrice Sara Gasparini, Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritta all’Albo di Verona dal 2009. Operativa online dal 2017 con servizi per liberi professionisti e piccole medie imprese, Gasparini è la commercialista più seguita d’Italia con più di 260.000 follower su Instagram (@saragasparini_commercialista) e un profilo molto attivo e seguito anche su TikTok (@saracommercialista).

Nel corso del webinar di TeamSystem saranno affrontate diverse tematiche con una scaletta ben definita:

Introduzione sui sistemi informativi aziendali con focus contabilità;

Bilancio e budget: differenza tra consuntivo e preventivo

Rappresentazione del consuntivo:

Piano dei conti;

Bilancio analitico e bilancio europeo;

Rappresentazione del preventivo:

Contabilità analitica e controllo di gestione;

Budget e scostamenti;

Intervento di TeamSystem (focus TeamSystem Enterprise);

Q&A finale

