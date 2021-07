Sempre più italiani cercano online filiali e bancomat “sotto casa”

Complice le chiusure di filiali bancarie ma soprattutto le conseguenti restrizioni negli spostamenti causati dalla pandemia, volano le ricerche online di banche e bancomat nelle vicinanze.

Bancomat e filiali: è boom di ricerche online

Secondo i dati di Google Trends tra giugno 2020 e giugno 2021, analizzati da Local Strategy, sono infatti aumentate sensibilmente le ricerche come: Bancomat più vicino a me +160%, sportello bancomat vicino a me +60%, banca qui vicino +250%, Banche vicino a me +250%, Banca Intesa vicino a me +250%, Banca San Paolo vicino a me +160%, Banca Unicredit vicino a me +300%, banca vicino a me +90%, Ubi banca vicino a me +40%.

Tra le ricerche più popolari, da zero a 100, secondo i parametri dello stesso Google Trends, la ricerca “bancomat vicino a me” ha avuto un tasso di ricerca di livello 30, tra i beni e servizi più ricercati nel territorio. A trainare le ricerche del “vicino a me” Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte e Valle D’Aosta.

Luca Bove, CEO di Local Strategy e autore di “Local strategy. Come usare al meglio Google My Business e Google Maps per acquisire i clienti dietro l’angolo” edito da Maggioli, spiega che è “sempre più importante farsi trovare dalla propria clientela che si trova nelle vicinanze per rafforzare il rapporto con le filiali, con il brand, migliorare la fedeltà del cliente e offrire così la migliore esperienza possibile”.

La ricerca della filiale bancaria “sotto casa” fa parte di un trend più generale: altri dati di Google rivelano che il 76% delle persone che cerca dai propri smartphone qualcosa nelle vicinanze visita il business entro un giorno.

Il 28% delle ricerche nelle vicinanze si traduce in un acquisto. In particolare, dati ufficiali di Google hanno evidenziato che ogni mese su Google Maps si registrano più di 9 miliardi di connessioni tra persone e attività commerciali, più di un miliardo di telefonate e oltre 3 miliardi di richieste di indicazioni stradali.