In Sella SGR arriva Ester Deambrogi nuova Responsabile Strategy & Business Development

Sella SGR continua a investire sul proprio sviluppo con l’ingresso di Ester Deambrogi nel ruolo di Responsabile Strategy & Business Development. Con una solida esperienza nel settore dell’asset management maturata in Credit Suisse Asset Management e Invesco, Deambrogi avrà il compito di rafforzare il posizionamento della società, sviluppare strategie di crescita e ampliare le opportunità di business, con particolare attenzione all’innovazione di prodotto e alle partnership strategiche. Un passo significativo per la società, che punta a consolidare la propria presenza nel mercato del risparmio gestito con un approccio sempre più orientato all’evoluzione delle esigenze dei clienti.

La nomina di Sella SGR

In particolare, secondo quanto emerge dalla nota ufficiale, Sella SGR rafforza il proprio team con l’ingresso di Ester Deambrogi come Responsabile Strategy & Business Development, a supporto della crescita e dell’innovazione della società di gestione del risparmio del gruppo Sella. Deambrogi avrà il compito di definire e sviluppare nuove strategie in linea con gli obiettivi di crescita di Sella SGR, sfruttando tutta la sua esperienza nel settore, rafforzando il posizionamento e ampliando le opportunità di business, con particolare attenzione all’innovazione di prodotto e all’espansione delle partnership.

Chi è Ester Deambrogi

Deambrogi proviene da Credit Suisse Asset Management, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing in Italia, mettendo a servizio le sue conoscenze e competenze sul mercato italiano per supportare progetti internazionali volti a rafforzare il business wholesale del player svizzero. Precedentemente, ha maturato esperienze significative in Invesco focalizzandosi su progetti di marketing a livello locale ed europeo.

La strategia della società