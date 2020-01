Sei errori che gli atleti professionisti fanno quando devono scegliere consulente finanziario

La maggior parte di atleti professionisti, spesso accumulano gran parte della loro ricchezza in giovane età, e ne perdono una buona parte o a causa di consulenti incapaci di gestire nel migliore dei modi i loro interessi. Uno studio Ernst & Young del 2018 ha rilevato che tra il 2004 e il 2017, gli atleti professionisti hanno denunciato perdite per frode per quasi 500 milioni di dollari.

Un’attenta ricerca sui consulenti e un costante controllo sul patrimonio sono due aspetti da non trascurare per evitare brutte sorprese

Ecco sei errori che molti atleti professionisti, secondo Carlos Dias Jr., consulente finanziario americano e fondatore di MVP Wealth (una divisione di Dias Wealth LLC), commettono quando scelgono un consulente finanziario.

1- Firmare un “contratto” prima di ricevere denaro

2- Avere il proprio consulente finanziario che non sottoscriva un impegno fiduciario a protezione delle frodi.

3- Scegliere un consulente finanziario o un’impresa perché hanno una divisione sportiva. Per diversi anni, le società finanziarie hanno aggiunto “divisioni sportive” per sembrare più credibili quando lavorano con atleti professionisti. Ma dimentica il nome della divisione sportiva e guarda la loro divulgazione.

4- Effettuare una scelta in base ai clienti attuali o tramite testimonianze. I consulenti finanziari stanno diventando più scaltri quando utilizzano i social media come testimonial per attirare atleti professionisti come clienti. Alcuni non hanno abbastanza esperienza per essere legittimamente nel settore e i loro clienti hanno più conoscenza di loro. Occhio dunque alla professionalità e l’esperienza dei

5- Scegliere un consulente finanziario tramite l’agente sportivo. Effettuare la scelta di un consulente finanziario attraverso una ricerca di base è fondamentale – poiché molti hanno una storia di reclami o azioni legali.

6- Affidarsi al proprio consulente finanziario e non eseguire un audit. Se un atleta professionista non conduce mai un audit su come sono investiti o su quali commissioni vengono addebitate, è più probabile che venga truffato in qualche modo. “Sento spesso atleti professionisti – in particolare i principianti – dire che vogliono solo concentrarsi sulla loro carriera e consentire al loro consulente finanziario di fare investimenti e gestione del denaro” ha concluso Carlos Dias Jr.