Sei consigli comportamentali per investire in una fase di crisi

I recenti sell-off sui mercati finanziari hanno avuto un impatto anche sui comportamenti e sulla psicologia degli investitori e per affrontare un contesto complesso come quello attuale, Nick Kirrage, Fund Manager – Equity Value, Schroders individua sei punti chiave da tenere presente.

Capire cosa innesca la volatilità sui mercati

Gli investitori stanno cercando di capire quali saranno gli effetti di tale fenomeno e se saranno di breve o lungo termine: è proprio questo a destabilizzare i mercati.

Considerare la “capitolazione” come un’opportunità

Per valutare l’ondata di emozioni che le persone affrontano quando gestiscono i loro investimenti, utilizziamo quello che chiamiamo il “ciclo psicologico”.

Immaginiamo un orologio e quando questo segna le 12.00 (la fase di picco dei mercati) c’è euforia: un contesto positivo e entusiastico in cui le persone sono inclini ad acquistare. Quando l’orologio segna le 6:00 ci troviamo nella capitolazione (quando il mercato tocca il fondo). È la fase in cui le persone tendono a “scappare”, vendendo i propri investimenti nel momento più sbagliato. Direi che al momento ci troviamo in una fase intermedia tra le 3:00 (panico) e le 6:00 (capitolazione).

Una delle caratteristiche di questa fase è che può essere attraversata a tratti da un po’ di sollievo e positività. Nella loro incertezza, le persone pensano a volte che tutto andrà bene. Sono proprio questi momenti a far insorgere i “mini-rally”.

Lavorare sulle emozioni

Gli investitori tendono a essere irrazionali. Certamente non è d’aiuto, ma è ciò che crea gli ampi movimenti che vediamo sui mercati, facendo emergere di conseguenza una serie di opportunità.

Ricordare perché si è deciso di investire

La cosa importante è guardare alla solvibilità dell’azienda in cui si investe e a quali sono i suoi obblighi, per capire che cosa si detiene davvero in portafoglio e cercare un bilanciamento in tal senso. Prima di vendere indiscriminatamente, occorre ricordarsi di quali sono state le caratteristiche che ci hanno attratto in origine verso un certo investimento.

Non cercare il market-timing, ma media i prezzi

Cosa accadrà sui mercati? Ognuno ha la sua opinione, ma non possiamo sapere con certezza se ci saranno ulteriori cali oppure no. Occorre essere coraggiosi ma giudiziosi. E gestire le proprie emozioni entrando nel mercato lentamente tramite investimenti regolari.

Tenere la testa alta e guardare avanti

Investire è come guidare una macchina afferma l’analista di Schroders.