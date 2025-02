Segui la diretta streaming de Il Valore della Consulenza

Per seguire in diretta streaming l’evento “Il Valore della consulenza” organizzato da Wall Street Italia a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana CLICCA QUI.

Nel corso dell’evento si alterneranno sul palco i vertici delle principali reti di consulenza finanziaria, i rappresentanti delle istituzioni del settore e le società di gestione per delineare il futuro di questa professione che nel corso degli ultimi dieci anni ha visto raddoppiare le quote di mercato e aumentare il patrimonio gestito fino a sfiorare i 1.000 miliardi di euro.

Ma non solo, si parlerà anche delle nuove esigenze dei risparmiatori alle prese con la longevità e la necessità di accumulare maggiori risorse rispetto al passato.