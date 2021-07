Segui la conferenza stampa del premier Draghi che invita a vaccinarsi (VIDEO)

Segui la conferenza stampa del premier Mario Draghi con i ministri della sanità Roberto Speranza e della giustizia Marta Cartabia.

Il presidente del consiglio ha invitato tutti gli italiani a vaccinarsi per non compromettere la ripresa dell’economia e le criticità negli ospedali. Prevista l’introduzione del green pass dal 5 agosto per accedere ai locali pubblici al chiuso.