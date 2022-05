Salone del Risparmio: record di visitatori per l’edizione 2022

Edizione da record per il Salone del Risparmio 2022, con numeri di partecipazione mai visti prima, nemmeno nella fase pre-pandemica: circa 20.000 i visitatori, di cui più di 13.000 presenti al Mi.Co. nel corso della tre giorni, mentre gli utenti collegati in streaming su FR|Vision sono stati quasi 7.000.

La dodicesima edizione del Salone del Risparmio si chiude così, con una conferenza dedicata a fiducia, investimenti e conoscenza, tre pilastri portanti per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il neo presidente di Assogestioni, Carlo Trabattoni, ha concluso i lavori ringraziando i visitatori:

“Ringraziamenti che doverosamente estendo al Direttore Generale di Assogestioni, Fabio Galli, e a tutta l’Associazione, ai tre Vicepresidenti, a tutte le Istituzioni e ai numerosi media che hanno contribuito ad arricchire i momenti di dialogo e confronto di questi giorni. Da qui guardo con ancora più entusiasmo al mio percorso di Presidenza nel prossimo triennio, con la convinzione che le persone saranno il vero motore dello sviluppo della nostra industria. In particolare, i risparmiatori, che dovranno essere il fulcro delle nostre strategie. In questi giorni abbiamo avuto la conferma di come la fiducia, e quindi le relazioni umane, siano fondamentali per lo sviluppo di un’industria sempre più orientata agli obiettivi di lungo termine, che combinino performance finanziarie e sostenibilità. Le variabili ambientali, sociali e di governance non possono più essere considerate semplicemente variabili extra-finanziarie, ma sono parte integrante del dovere fiduciario che il settore del risparmio gestito ha nei confronti di tutte le tipologie di investitori, istituzionali, professionali e soprattutto dei risparmiatori.

Questi ultimi sono coloro ai quali dobbiamo guardare con più attenzione, con iniziative di educazione finanziaria che li possano accompagnare in una gestione ottimale della liquidità, alla luce del ritorno dell’inflazione, e delle fasi di volatilità di mercato, come quella attuale, inasprita dalle tensioni geopolitiche. È responsabilità della nostra industria accompagnare gli investitori con soluzioni trasparenti, chiare e comprensibili. In questo percorso, dobbiamo essere in grado di sfruttare le opportunità che ci fornisce l’innovazione, e in particolare la tecnologia digitale, sia in ambito di prodotto, che di servizio, che di educazione finanziaria, non da ultimo per avvinarci alla platea degli investitori del futuro”.