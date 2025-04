Salone del Risparmio, la prossima settimana inizia la kermesse

Inizia il conto alla rovescia: a sette giorni dall’inizio della 15ª edizione, il Salone del Risparmio si conferma un appuntamento imperdibile per il settore del risparmio gestito, con un numero di iscritti che ha già superato i 13.500 partecipanti.

Il programma è ambizioso: oltre 100 conferenze, distribuite in 14 sale attive in contemporanea, vedranno l’intervento di più di 300 relatori. Dal 15 al 17 aprile, l’evento accoglierà visitatori sia in presenza, presso l’Allianz MiCo di Milano, sia da remoto grazie alla diretta integrale sulla piattaforma FR|Vision, garantendo un’esperienza ricca e interattiva.

Anche nell’edizione 2025, il Salone accoglierà una rilevante rappresentanza delle istituzioni italiane ed europee. In apertura sono attesi l’intervento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e il discorso inaugurale del neo-Presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota.

Fra i rappresentanti attesi del panorama istituzionale italiano figurano inoltre il Sottosegretario del MEF Federico Freni e il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Magda Bianco, Responsabile del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia e Nadia Linciano, Segretario Generale Consob, saranno presenti alla conferenza plenaria di chiusura. Durante la tre giorni sarà, tra gli altri, anche Mauro Maria Marino, Presidente Ocf

Gli esponenti europei al Salone



In rappresentanza delle istituzioni europee, saranno ospiti di Assogestioni Mario Nava, Direttore Generale della DG Structural Reform Support della Commissione Europea, Claudia Guagliano, Head of Unit, Consumer Sustainability and Innovation Analysis dell’ESMA e Gemma Feliciani, Direttrice presso la Banca Europea degli Investimenti. Al di fuori del percorso di conferenze organizzato dall’Associazione, spazio anche a Giovanni Sabatini, che ricopre il ruolo di Presidente Indipendente della Commissione Industria T+1 dell’UE.

Accademia e ricerca: gli esperti per delineare il futuro del risparmio



Dal mondo accademico e della ricerca si alterneranno sul palco numerosi esperti dell’economia e della finanza. Tra questi Emanuela Notari, specializzata in longevity economy e planning, Stefano Caselli, Dean della SDA Bocconi School of Management nonché professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’ateneo meneghino, e Luca Bagato, Adjunct Professor Banking & Consulting alla Cattolica di Piacenza.

Sarà presente anche Carlo Alberto Carnevale Maffè, Docente di Strategie presso la SDA Bocconi, e tanti altri: Giuliano Noci, titolare della cattedra di Strategia & Marketing al Politecnico di Milano, Paola Profeta, Professoressa Ordinaria di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche all’Università Bocconi, Giacomo Morri, Associate Professor of Practice di Corporate Finance & Real Estate presso SDA Bocconi School of Management, Paolo Antonio Cucurachi, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari all’Università del Salento, Paola Mungo, Docente di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari all’Università Bocconi, Chiara Frigerio, Professore Associato di Organizzazione Aziendale alla Cattolica di Milano e Leonardo Etro, Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A presso la SDA Bocconi School of Management.

Il mondo associativo è rappresentato, a titolo di esempio, da Andrea Ragaini, Presidente di Aipb, Alessandro Foti e Marco Tofanelli, rispettivamente Vice Presidente e Segretario Generale di Assoreti, Luigi Conte, Presidente di Anasf, Emanuele Maria Carluccio, Presidente EFPA Europe, Nicola Ardente, Presidente EFPA Italia, Vania Franceschelli, Chairperson di Fecif.

Non mancheranno profili la cui storia è strettamente legata alla politica italiana e che ancora oggi ricoprono incarichi importanti all’interno di organizzazioni di rilievo internazionale: da Enrico Letta, EU Rapporteur on the Future of the Single Market e Presidente dell’Istituto Jacques Delors, fino a Giulio Tremonti, ex Ministro dell’Economia nonché attuale Presidente dell’Aspen Institute.

Tanti anche gli esperti che aiuteranno i partecipanti a inquadrare da una prospettiva privilegiata i complessi fenomeni che stanno influenzando lo scenario globale e l’industria degli investimenti, dalla geopolitica alla transizione demografica, fino all’evoluzione del rapporto tra cittadini e risparmio, tra questi l’economista Carlo Cottarelli, Sergio Sorgi, Sociologo e Fondatore di Progetica, Nicola Ronchetti, Founder e CEO della società di ricerca Finer, Enrico Maria Cervellati, al timone di EMC3Solution, Dario Fabbri, analista geopolitico e Direttore della rivista Domino, Paolo Magri, Presidente del Comitato Scientifico ISPI e Docente di Relazioni Internazionali all’Università Bocconi, fino ad Alberto Brambilla, Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis e Nicola Palmarini, Direttore dello UK National Innovation Centre for Ageing.

Al di fuori dell’ambito economico-finanziario, il Salone ospiterà inoltre Chiara Tintori, politologa, saggista e Docente presso l’Università Cattolica, Gian Carlo Blangiardo, Professore Ordinario in Demografia presso l’Università Bicocca, Alessandro Rosina, che insegna la stessa disciplina all’Università Cattolica, Maria Rescigno, Docente Ordinario di Patologia Generale presso Humanitas University, Dino Ruta, Professor of Practice in Leadership, Sports and Events Business alla SDA Bocconi e Stefania Andreoli, Psicologa e Psicoterapeuta.

Oltre la finanza: voci e prospettive extra settore



Anche quest’anno il Salone si distingue per la partecipazione di voci provenienti da ambiti al di fuori del settore della finanza e dell’economia, scelta che conferma l’impegno a offrire punti di vista non convenzionali su alcuni temi al centro del dibattito.

Parteciperanno, infatti, anche eccellenze del mondo sportivo come Gianluigi Buffon, ex calciatore e appassionato di mercati finanziari, e la bandiera del Milan oggi commentatore di Sky Sport Alessandro Costacurta. Prenderanno parte ai lavori anche Giovanni Storti, attivista e membro del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’, e il duo comico Ale&Franz.

Dal mondo dell’imprenditoria e delle startup, tra gli altri, Silvia Wang, Co-fondatrice di Serenis, Paolo Poma, CFO e Managing Director di Lamborghini Automobili, Uljan Sharka, Fondatore e CEO di iGenius e Julia Carlson, Fondatrice e CEO Financial Freedom Wealth.

I protagonisti della divulgazione e le grandi firme



Numerose anche le grandi firme giornalistiche, tra cui Mia Ceran, conduttrice televisiva, Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, e Federico Rampini, opinionista e saggista.

È possibile consultare l’elenco completo degli speaker del Salone del Risparmio 2025 al link: https://www. salonedelrisparmio.com/ relatori . L’intero programma delle conferenze verrà trasmesso in diretta da FR|Vision, il broadcaster ufficiale del Salone del Risparmio. Grazie alla piattaforma multimediale di FocusRisparmio, gli spettatori potranno seguire ogni sessione in streaming interattivo, partecipando in tempo reale a sondaggi, ottenendo crediti formativi e interagendo tramite domande e commenti.

È possibile scoprire i programmi dettagliati, tutti i relatori invitati e iscriversi alle conferenze andando sul sito www.salonedelrisparmio.com.