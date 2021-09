Salone del Risparmio: Fracassi (MainStreet Part.) in futuro il focus è sulla sostenibilità (VIDEO)

In occasione della undicesima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Con Rodolfo Fracassi – Amministratore Delegato e Co-fondatore, MainStreet Partners – abbiamo parlato dei nuovi trend nel mondo dell’asset management e del wealth management.

Secondo Fracasso uno dei trend per i prossimi anni è quello legato alla sostenibilità, con gli obiettivi da perseguire che dovranno essere indicati e poi monitorati nelle decisioni di investimento da parte dei gestori.

Anche la formazione nel settore della sostenibilità sarà sempre più importante, non solo per gli analisti e gestori ma anche per i consulenti finanziari e private banker che dovranno spiegare ai loro clienti in modo facile questi concetti.