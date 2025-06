Salone del Risparmio 2025, via alle iscrizioni. I temi e le conferenze

È partito il conto alla rovescia per il Salone del Risparmio 2025, l’evento dedicato all’industria del risparmio gestito, che si terrà dal 15 al 17 aprile 2025 presso l’Allianz MiCo di Milano e online su FR|Vision, piattaforma video ideata da Assogestioni e parte dell’ecosistema editoriale FocusRisparmio.

Per partecipare, è possibile iscriversi sul sito ufficiale del Salone del Risparmio, dove tra l’altro è già disponibile il pre-programma.

I temi dell’edizione 2025

Giunto alla XV edizione, l’evento 2025, dal titolo “Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità“, si pone l’obiettivo – come spiegato in una nota – di trovare il giusto equilibrio tra l’analisi dell’andamento del settore nell’attualità e una visione prospettica sul futuro, ponendosi come facilitatore del dialogo per tutti gli attori dell’industria.

“Dialogo, condivisione e qualità dei contenuti sono i principi che, da 15 edizioni, guidano la complessa organizzazione del Salone e alimentano un costante lavoro di miglioramento. Negli anni l’evento ha consolidato il suo ruolo come spazio di confronto strategico per tutti gli stakeholder del settore. Anche questa edizione sarà un’occasione privilegiata per affrontare con strumenti concreti le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo la nostra società e il mondo degli investimenti”, commenta Jean-Luc Gatti, Direttore del Salone del Risparmio.

Cosa aspettarsi

Durante i tre giorni di Salone, gli oltre 15mila visitatori attesi potranno scegliere tra circa 100 conferenze, che si svolgeranno nelle 14 sale attive in contemporanea e che restituiranno la visione di asset manager, autorità ed esperti su come affrontare la sfida cruciale della competitività.

Anche quest’anno i partecipanti saranno guidati nella scelta degli appuntamenti da 7 percorsi tematici: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione.

I contenuti dell’evento prenderanno vita, come di consueto, anche al di là dell’appuntamento fisico. FR|Vision, confermata broadcaster del Salone, trasmetterà, infatti, tutte le conferenze, consentendo sia la fruizione in diretta di tutti gli appuntamenti, sia la possibilità di rivivere tutte le conferenze on demand al termine della tre giorni.