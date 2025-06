Salone del Risparmio 2025: educazione finanziaria protagonista della terza giornata

Aiutare a formare i professionisti del settore e accrescere le conoscenze sugli investimenti dei risparmiatori: sono questi gli obiettivi dell’educazione finanziaria, protagonista del prossimo Salone del Risparmio, in scena all’Allianz Mico di Milano dal 15 al 17 aprile 2025.

E promuovere l’educazione finanziaria come strumento di sviluppo economico-sociale ma anche di inclusione resta uno degli obiettivi chiave del Salone, che dedica a tale tema la terza giornata della manifestazione, tramite una ricca offerta di conferenze e seminari dedicati.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Salone del Risparmio 2025: focus sull’educazione finanziaria

Al Salone anche quest’anno troverà spazio l’Educational Corner, un’area dedicata all’educazione finanziaria, gestito come una vera e propria piazza, che fungerà da punto d’incontro ideale tra professionisti del settore e associazioni di categoria ma anche istituti di didattica e mondo accademico nelle prime due giornate. Durante la terza, si trasformerà invece nella piattaforma di dialogo tra finfluencer, studenti, aspiranti consulenti finanziari e risparmiatori.

Ricco il programma di incontri previsto che si concentrerà sulla promozione dell’educazione e formazione finanziaria quale strumento chiave per sostenere la sicurezza delle famiglie e la stabilità del sistema economico: un’offerta che, sempre in occasione della giornata aperta al pubblico, prende il titolo di “A Scuola di Risparmio” per rimarcare il focus sui giovani in cerca di maggiore consapevolezza.

Le strategie su come accrescere l’alfabetizzazione finanziaria, anche alla luce dei dati sulla propensione degli italiani verso risparmi e investimenti, saranno infine il tema centrale della plenaria di chiusura.

Giovedì 17 aprile alle ore 12:00 verrà presentata e intitolata “Nuove e vecchie ricette. L’educazione finanziaria funziona davvero?”, verrà presentato il Rapporto Assogestioni-Censis “Pragmatismo e progresso: la buona esperienza italiana”. Saranno coinvolti anche il Segretario Generale dell’istituto, Giorgio De Rita, e Paola Soccorso, Responsabile Ufficio Educazione Finanziaria di Consob, al cui intervento seguirà una tavola rotonda con i principali influencer finanziari per esplorare le nuove frontiere della divulgazione sulle materie economiche.

“Il Salone del Risparmio si conferma un luogo in cui educazione e formazione convergono per plasmare il futuro del risparmio”, ha detto Direttore dell’evento Jean-Luc Gatti,Gatti. “Crediamo fermamente che investire nell’educazione finanziaria non solo renda il nostro sistema più inclusivo e resiliente”, ha aggiunto, “ma fornisca anche alle nuove generazioni gli strumenti necessari per affrontare un mondo in continuo cambiamento”. Un ragionamento che muove dalla considerazione della longevità come variabile cruciale: “Vivere di più significa pianificare il proprio futuro finanziario con maggiore consapevolezza, affinché ogni fase della vita possa essere vissuta con sicurezza economica e stabilità”.

Come iscriversi al Salone del Risparmio 2025

Giunto alla XV edizione, il SdR 2025, dal titolo “Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità“, si pone l’obiettivo – come spiegato in una nota – di trovare il giusto equilibrio tra l’analisi dell’andamento del settore nell’attualità e una visione prospettica sul futuro, ponendosi come facilitatore del dialogo per tutti gli attori dell’industria.

“Dialogo, condivisione e qualità dei contenuti sono i principi che, da 15 edizioni, guidano la complessa organizzazione del Salone e alimentano un costante lavoro di miglioramento. Negli anni l’evento ha consolidato il suo ruolo come spazio di confronto strategico per tutti gli stakeholder del settore. Anche questa edizione sarà un’occasione privilegiata per affrontare con strumenti concreti le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo la nostra società e il mondo degli investimenti”, commenta Jean-Luc Gatti, Direttore del Salone del Risparmio.

Il Salone del Risparmio 2025 è l’evento dedicato all’industria del risparmio gestito e si terrà dal 15 al 17 aprile 2025 presso l’Allianz MiCo di Milano e online su FR|Vision, piattaforma video ideata da Assogestioni e parte dell’ecosistema editoriale FocusRisparmio.

Per partecipare, è possibile iscriversi sul sito ufficiale del Salone del Risparmio, dove tra l’altro è già disponibile il pre-programma.