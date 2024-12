Salone dei Pagamenti, Antonini (Opyn): il BNPL vola tra le imprese

L’ascesa innarestabile del Buy Now Pay Later è tra le aziende, con la spinta della digitalizzazione a fare da traino ulteriore. Questo uno dei trend principali evidenziati da Greta Antonini, Chief Marketing and Communication Officer di Opyn, intervistata ai nostri microfoni a margine del Salone dei Pagamenti 2024, tenutosi al MiCo di Milano dal 27 al 29 novembre. Ecco cosa ci ha raccontato.

Quali sono i trend emergenti sull’adozione del Buy Now Pay Later B2B in Europa?

“I pagamenti tra imprese sono sempre più digitali e orientati all’utilizzo di soluzioni innovative come il Buy Now Pay Later, che sta letteralmente conquistando l’universo delle transazioni B2B. Tanto che si appresta a superare il valore di quelle B2C. In base ai dati che abbiamo raccolto con Ipsos, oggi in Italia e Francia 1 azienda su 5 utilizza già il servizio BNPL per i propri clienti; in Germania, Spagna e UK la quota sale a 1 azienda su 4. Ciò dimostra quanto le imprese siano ormai mature per cogliere l’opportunità offerta da questa transizione: basti pensare che il 98% delle 1000 imprese che abbiamo intervistato con Ipsos in Europa ritiene che le opportunità di pagamento flessibile e dilazionato offerte dal Buy Now Pay Later saranno il futuro dei pagamenti digitali. Altro fenomeno emergente che rileviamo è l’aumento degli e-commerce B2B, trainato da una crescente digitalizzazione dei processi aziendali e dalla necessità di ottimizzare la supply chain e il cui successo sarà inevitabilmente garantito anche dalle soluzioni di pagamento proposte dai merchant ai propri buyer. Buyer B2B che si aspettano sempre di più un’esperienza di acquisto simile a quella del B2C, quindi digitale, veloce e frictionless. Una trasformazione e progressiva digitalizzazione che investe anche nei processi amministrativi e contabili: dalla ricerca emerge, infatti, come le imprese vedono nelle soluzioni di BNPL anche uno strumento per gestire gli insoluti e migliorare i flussi di cassa. Inoltre, in Italia come in Europa, le transazioni digitali Buy Now Pay Later sono considerate una risposta concreta a una serie di problematiche che le imprese affrontano ogni giorno: la fidelizzazione dei clienti e l’acquisizione di nuovi e la gestione efficiente del capitale circolante”.

Qual è l’importanza di partecipare a un evento come il Salone dei Pagamenti?

“Anche quest’anno non abbiamo voluto mancare ad un’occasione come questa, non solo per presentare Opyn Pay Later, la nostra soluzione di pagamento Buy Now Pay Later B2B, ma anche per cercare partnership strategiche con realtà finanziarie che vogliono integrare la nostra tecnologia in white label, per gestire e-commerce e canali offline. Infatti, non solo le imprese puntano a integrare questo servizio nella propria offerta, ma anche gli istituti bancari, i provider di pagamento e le realtà finanziarie più all’avanguardia, poiché cercano soluzioni avanzate per integrare i propri servizi di pagamento”.