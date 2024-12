Saldi invernali 2025: le date per ogni Regione

Con la fine delle festività natalizie, inizia il consueto periodo dei saldi invernali che prenderanno ufficialmente il via il primo giorno feriale antecedente all’epifania, ovvero il 4 gennaio 2025 nella maggior parte delle regioni italiane. E puntuale come ogni anno arrivano i consigli delle associazioni dei consumatori per evitare fregature.

Saldi invernali 2025: quando iniziano