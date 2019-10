Rivoluzione tassi: dopo il debutto di €STR, anche l’Euribor va al restyling

Dopo il debutto di ieri di €STR (Euro Short-Term Rate), una nuova rivoluzione si avvicina sul sul fronte dei tassi di riferimento del mercato interbancario, quelli che governano decine di miliardi di transazioni dai contratti interbancari ai mutui per l’acquisto della casa.

A partire dal 2022, per il calcolo dell’Euribor, il tasso sul quale si calcola la rata dei mutui variabili, si passerà da un meccanismo basato sulla comunicazione telefonica tra una ventina di banche di un panel europeo, a un calcolo basato sugli scambi effettivi.

Trattandosi di un cambio di metodo di calcolo e non di una vera e propria sostituzione del tasso, per i mutuatari non dovrebbe essere necessario aggiornare i contratti in vigore: il loro contratto continuerà ad essere agganciato all’Euribor: la maggior parte segue quello a 3 mesi mentre un’altra fetta è agganciata all’indice mensile.

Sotto l’aspetto pratico, inoltre, le differenze di valore fra i vecchi e i nuovi tassi che emergono dai test sembrano minime (in media comprese fra 1 e 5 punti base) e a favore dei mutuatari.