Ritardi su stop a mutui, Antistrust mette sotto la lente banche e società e finanziarie

L’Antitrust ha annunciato di aver avviato quattro istruttorie nei confronti di banche e società finanziarie per problematiche emerse sull’attuazione delle misure a sostegno dell’economia previste nel Dl Liquidità.

Lo rende noto l’Authority, precisando che le indagini riguarderanno

“l’assenza di informazioni sulla tempistica per avere accesso alle varie misure di sostegno dettate in favore di microimprese e consumatori” e “di chiare indicazioni sugli oneri derivanti dalla sospensione del rimborso dei finanziamenti concessi alle imprese, in termini di aumento degli interessi complessivi rispetto al totale originariamente dovuto quale effetto dell’allungamento dei piani di ammortamento”.