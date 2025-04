Risparmio gestito: Maria Luisa Gota nuova presidente di Assogestioni

Novità per il mondo del risparmio gestito in Italia. L’assemblea dei soci di Assogestioni ha nominato all’unanimità Maria Luisa Gota (Eurizon Capital) presidente dell’Associazione che raggurppa gli operatori del risparmio gestito per il prossimo trienno.

Gota subentra a Carlo Trabattoni (Generali Real Estate SGR) che rimane nel consiglio direttivo come vicepresidente. Rinnovato l’incarico alla vicepresidenza per Giovanni Sandri (BlackRock) e Cinzia Tagliabue (Amundi).

“Desidero ringraziare Carlo Trabattoni per la sua guida a capo dell’Associazione in una consiliatura coincisa con un triennio di profondi cambiamenti economici, sociali e geopolitici, che hanno richiesto a tutta l’industria del risparmio gestito un forte contributo come fonte di stabilità e crescita. Sono grata della fiducia accordatami per raccogliere le redini e proseguire nel percorso di responsabilità che impone il ruolo e la rilevanza della nostra Associazione” ha commentato Maria Luisa Gota dopo la nomina.

La prima uscita ufficiale della nuova presidente sarà in occasione del Salone del Risparmio 2025 che si tiene a Milano dal 15 al 17 aprile.