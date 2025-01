Risparmio gestito: a dicembre raccolta netta di 13,4 miliardi di euro

Il mese di dicembre è stato positivo per la raccolta netta del risparmio gestito in Italia, soprattutto per fondi aperti e le gestioni patrimoniali. Così emerge dai dati preliminari della Mappa Mensile di Assogestioni relativi all’ultimo mese del 2024 e che mostrano un patrimonio gestito di 2.500 miliardi di euro dai 2.504 miliardi di novembre e una raccolta netta di 13,4 miliardi di euro.

Assogestioni: i dati preliminari sul gestito di dicembre

Nel dettaglio, l’ufficio studi dell’Associazione ha stimato in -0,7% l’effetto performance del mese sulle masse nel complesso e in -0,4% sui soli fondi aperti.

Secondo Alessandro Rota, direttore ufficio studi di Assogestioni, “i primi numeri disponibili per il mese di dicembre fanno presagire una chiusura di anno positiva per il mercato italiano del risparmio gestito, ma saranno i dati definitivi della Mappa Trimestrale a confermare i trend dello scorso anno”.

In attesa di questi dati definitivi, dalla lettura mensile emerge che a dicembre i fondi aperti hanno attratto 4,43 miliardi di euro.

Nel dettaglio, i fondi obbligazionari hanno registrato afflussi per 3,19 miliardi di euro, mentre gli azionari deflussi per 392 milioni di euro. Positiva per 1,78 miliardi di euro invece la raccolta dei fondi monetari.

Infine, sul fronte delle gestioni patrimoniali, la raccolta preliminare di dicembre è stata positiva per 8,28 miliardi di euro nel complesso, di cui +7,14 miliardi di euro afferenti alle gestioni istituzionali e 1,14 miliardi di euro a quelle retail.