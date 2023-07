Ripple e la vittoria legale: XRP pronto a trasformare il settore dei pagamenti globali

La recente decisione storica di un giudice di New York ha gettato nuova luce sul futuro di Ripple; la sentenza ha determinato che XRP, la criptovaluta associata a Ripple, non è necessariamente considerata una security, aprendo nuove prospettive per l’adozione di questa tecnologia da parte delle banche e delle istituzioni finanziarie statunitensi nei pagamenti transfrontalieri.

Ripple vince la causa contro la SEC

Dopo tre anni di battaglie legali con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Ripple finalmente ha ottenuto un verdetto a suo favore. L’azienda è stata accusata di aver condotto una vendita illegale di XRP per un valore di 1,3 miliardi di dollari. Tuttavia, il giudice ha sostenuto che XRP, di per sé, non è considerata una security, ma piuttosto un bene di consumo.

Questa decisione rappresenta una vittoria significativa per Ripple, poiché ora l’azienda può cercare di riprendere i rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie statunitensi per promuovere l’adozione del suo prodotto On-Demand Liquidity (ODL). L’ODL utilizza XRP per i trasferimenti di denaro transfrontalieri, offrendo un’alternativa efficiente e conveniente ai tradizionali metodi di pagamento.

I vantaggi della blockchain di XRP

L’ODL di Ripple si basa sulla tecnologia blockchain per inviare messaggi tra le banche, simile a un’alternativa basata su blockchain al sistema Swift. La tecnologia blockchain offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore trasparenza, sicurezza e velocità delle transazioni. Ripple sostiene che XRP possa facilitare i movimenti di denaro in una frazione di secondo, consentendo di risolvere il problema delle spese elevate e dei tempi di attesa associati ai trasferimenti di denaro tradizionali.

Attualmente, Ripple genera la maggior parte dei suoi profitti al di fuori degli Stati Uniti. Nonostante ciò, l’azienda è ottimista riguardo all’interesse che le istituzioni finanziarie statunitensi mostreranno nei confronti dell’ODL e di XRP.

Stu Alderoty, avvocato generale di Ripple, ha dichiarato che l’azienda prevede di iniziare a trattare con le banche statunitensi nel terzo trimestre di quest’anno. Alderoty ha anche espresso la speranza che la decisione del giudice favorisca le conversazioni e i rapporti con i potenziali clienti, aprendo la strada a nuove opportunità di business.

Inoltre, l’utilizzo di XRP come valuta di transizione consente di superare i vincoli di liquidità associati ai tradizionali metodi di pagamento. Con i sistemi tradizionali, le banche devono mantenere conti finanziari nelle valute di destinazione per gestire i trasferimenti di denaro. Questo richiede enormi quantità di capitale immobilizzato. Con l’ODL di Ripple, invece, XRP agirebbe come una “valuta ponte”, consentendo trasferimenti quasi istantanei da una valuta a un’altra, senza la necessità di conti intermediari.

Nonostante le sfide legali e i dibattiti sullo status di XRP, la criptovaluta continua a essere una delle più grandi per capitalizzazione di mercato, con un valore di 37,8 miliardi di dollari. La sua posizione come quinta criptovaluta per capitalizzazione di mercato testimonia la fiducia degli investitori e l’interesse per il potenziale di XRP come strumento per i pagamenti transfrontalieri.

Tuttavia, è importante sottolineare che la sentenza non rappresenta una vittoria totale per Ripple. Il giudice ha stabilito che alcune vendite di XRP effettuate dall’azienda a istituzioni finanziarie possono essere considerate transazioni di securities. Questo aspetto della decisione potrebbe richiedere una revisione delle pratiche di vendita di Ripple e la necessità di registrare tali transazioni in futuro.