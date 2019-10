Ricerca Oval: gli italiani risparmiano il doppio degli altri europei

Gli uomini risparmiano più delle donne, e gli italiani, rispetto alla media europea, sono imbattibili. Così una ricerca di Oval, l’app che permette di gestire il proprio denaro in modo smart tira le somme sulle abitudini di risparmio dei suoi utenti, gli Ovalers, che ormai sono più di 350.000.

Ebbene dalla ricerca si mette in luce che il 21% di chi mette da parte risparmi è donna, e addirittura il 13% di chi investe il proprio denaro. In media però gli uomini italiani risparmiano il doppio che nel resto d’Europa, mentre le donne sono in linea con la media europea.

Donne e uomini poi scelgono entrambi di accumulare poco per volta piccole quantità di denaro arrotondando le proprie spese. Il 54% delle donne e il 70% degli uomini invece piace l’ipotesi di mettere da parte un ammontare fisso in base ad una certa categoria.

Inoltre la ricerca di Oval svela che i Millennial risparmiano mediamente 110 euro al mese, i loro fratelli maggiori che appartengono alla Generazione X (1965 – 1979) sono molti meno (16% dei risparmiatori, 20% degli investitori) ma risparmiano mediamente un po’ di più, fino a 122 euro al mese. E che dire, infine, della Generation Z, che comprende le persone più giovani, nate dopo il 1995? Sono già il 24% degli Ovalers risparmiatori e, con una media di 85 euro ogni mese, si preparano all’attacco dei Millennial.