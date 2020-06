Ricerca: chi cerca un’auto online ha intenzione di comprarla entro settembre.

Due settimane circa dopo la fine del lockdown, il 41% degli utenti che ha intenzione di procedere immediatamente all’acquisto di un’auto ha necessità di sostituire il veicolo perché non più adatto alle proprie esigenze.

Così emerge dall’lndagine COVID 19 Consumer Sentiment Survey realizzata da automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, effettuata su circa 1000 persone che hanno visitato automobile.it tra il 25 e il 27 maggio.

Acquisto auto: budget invariato dopo la pandemia

Per quanto riguarda la spesa da investire per il 40% degli acquirenti il budget è rimasto invariato o leggermente cresciuto, mentre per il 60% è diminuito. Rispetto allo scenario pre quarantena risulta anche una preferenza di acquisto presso un concessionario rispetto al privato (62% VS 55%). Dallo studio emerge la necessità, da parte dei concessionari, da una parte di tornare a promuovere attivamente gli annunci online per entrare in contatto con gli acquirenti e dall’altra di comunicare chiaramente come rimane possibile e semplice completare l’acquisto di persona.

Lo studio rivela che gli intervistati hanno posticipato/stanno posticipando l’acquisto perché si aspettano una diminuzione dei prezzi (58%), ma allo stesso tempo non vogliono assolutamente rinunciare al rapporto diretto. Il contatto umano e l’incontro di persona restano dunque un fattore chiave per completare l’acquisto dell’auto.

Il 31% degli intervistati infatti vuole avere indicazioni dettagliate del venditore sulle disposizioni che offrono un’esperienza sicura in concessionaria.

Cosa possono fare i concessionari per rispondere ai bisogni dei consumatori post lockdown

Secondo la ricerca le direttive da seguire sono le seguenti: