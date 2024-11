Ricchi sempre più ricchi: i dieci paperoni del mondo festeggiano con la vittoria di Trump

Il giorno dopo l’Election Day negli USA non è stato solo un giorno positivo per Donald Trump eletto 47esimo presidente degli Stati Uniti ma, secondo il Billionaire Index di Bloomberg, a festeggiare sono state anche le 10 persone più ricche del mondo la cui ricchezza ha registrato un’impennata record.

Chi sono i 10 più ricchi del mondo che hanno guadagnato dalla vittoria di Trump

Il guadagno più grande è stato quello di Elon Musk, la persona più ricca del mondo e uno dei più schietti e convinti sostenitori di Trump, la cui ricchezza è balzata di 26,5 miliardi di dollari a 290 miliardi di dollari mercoledì, secondo Bloomberg. Il patrimonio del fondatore di Amazon Jeff Bezos è cresciuto di 7,1 miliardi di dollari una settimana dopo aver difeso la sua decisione di non appoggiare il vicepresidente Kamala Harris da parte del Washington Post. Il cofondatore di Oracle Larry Ellison, un altro sostenitore di Trump, ha visto il suo patrimonio netto aumentare di 5,5 miliardi di dollari mercoledì.

Tra gli altri hanno guadagnato gli ex dirigenti di Microsoft Bill Gates e Steve Ballmer, gli ex dirigenti di Google Larry Page e Sergey Brin e l’amministratore delegato di Berkshire Hathaway Warren Buffett. Sebbene nessuno di questi miliardari abbia appoggiato un candidato quest’anno, in passato si sono espressi a favore di candidati e cause democratiche.

Cosa ha fatto crescere il patrimonio dei 10 più ricchi del mondo

In totale le 10 persone più ricche hanno guadagnato 64 miliardi di dollari. Bloomberg fa notare che si tratta del “più grande aumento giornaliero” di ricchezza mai registrato dall’avvio dell’Index nel 2012.

Il mercato è salito mercoledì grazie alla rapida conclusione delle elezioni e alle aspettative che Trump inauguri una nuova era di deregolamentazione e altre leggi e politiche a favore delle imprese che gli investitori ritengono possano giovare al mercato azionario nel suo complesso, in particolare ai miliardari che detengono gran parte della ricchezza mondiale.

“C’è un’enorme percezione di un regime favorevole alle imprese e alle tasse, soprattutto con la vittoria al Senato”, ha dichiarato Michael Block, direttore operativo di AgentSmyth.

Anche il proprietario di Truth Social, Trump Media & Technology Group, la società di Trump che si occupa di social media, ha guadagnato con le azioni che sono salite alle stelle dopo che la stampa e mass media hanno previsto la vittoria di Trump. A un certo punto il titolo è salito fino al 35%. Trump è l’azionista dominante della società di social media, che ha poche entrate e sta perdendo denaro. I 114,75 milioni di azioni del presidente eletto valevano circa 5,3 miliardi di dollari, , sulla base dei primi guadagni, rispetto ai 3,9 miliardi di dollari della chiusura delle contrattazioni il giorno delle elezioni.