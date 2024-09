Regno Unito: dal 2025 per andare a Londra servirà il visto elettronico

Per entrare nel Regno Unito, anche per semplici viaggi turistici dal 2025 i cittadini europei, inclusi gli italiani, dovranno ottenere un visto preventivo, il cosiddetto Electronic Travel Authorisation (ETA), al modico costo di 10 sterline.

L’Home Office ha affermato che per i cittadini Ue sarà possibile richiedere l’Eta semplicemente utilizzando l’app per smartphone chiamata Uk Eta, a partire dal 5 marzo del 2025. Per i viaggiatori non europei invece l’obbligatorietà scatta prima, dall’8 gennaio dell’anno prossimo, e potranno chiedere l’Eta dal 27 novembre di quest’anno.

Nuove regole per entrare in UK per i cittadini Europei

A partire dal 2 aprile 2025, i cittadini europei che desiderano visitare il Regno Unito per motivi turistici o altri scopi non lavorativi dovranno ottenere un’ETA. L’ETA può essere richiesta tramite l’app “UK ETA”, che sarà disponibile sugli store digitali per smartphone, a partire dal 5 marzo 2025. Non saranno soggetti a questa nuova misura i possessori di visto lavorativo, coloro che hanno il settled o pre-settled status, e i cittadini britannici con doppia cittadinanza.

Nuove regole per entrare in UK per i cittadini non europei

Per i cittadini non europei, l’ETA entrerà in vigore dall’8 gennaio 2025. Il modulo per la richiesta sarà disponibile dal 27 novembre 2024, sia online che tramite l’app. Il sistema ETA è già stato testato con i paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo, come Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti.

Cosa si può fare con un visto elettronico

È possibile ottenere un ETA invece di un visto se:

si reca nel Regno Unito per un massimo di 6 mesi per turismo, visita a parenti e amici, affari o studio a breve termine

si reca nel Regno Unito per un massimo di 3 mesi con il visto per lavoratori creativi (Creative Worker visa concession)

venire nel Regno Unito per un impegno retribuito autorizzato

transitare nel Regno Unito, anche se non si passa attraverso il controllo di frontiera del Regno Unito.

Se state arrivando nel Regno Unito per un altro motivo, verificate se avete bisogno di un visto.

Cosa non si può fare con un ETA

Con l’ETA, non è possibile:

soggiornare nel Regno Unito per più di 6 mesi

svolgere un lavoro retribuito o non retribuito per un’azienda britannica o come lavoratore autonomo, a meno che non si tratti di un impegno o di un evento retribuito consentito o di un lavoro con il visto Creative Worker

richiedere fondi pubblici (benefit)

vivere nel Regno Unito attraverso visite frequenti o successive

sposarsi o registrare un’unione civile, o notificare il matrimonio o l’unione civile – dovrete richiedere un visto Marriage Visitor.

Quanto costa e la validità di un’ETA

L’ETA avrà un costo di 10 sterline e sarà valida per due anni, o fino alla scadenza del passaporto del richiedente. Il visto permetterà soggiorni fino a sei mesi complessivi nell’arco di due anni, anche se si effettuano più viaggi. L’ETA non consente di lavorare nel Regno Unito. Per lavoro, sarà necessario un visto specifico.

Per chiedere l’Eta, sulla app o sul sito, occorre avere a portata di mano: