Redigere un bilancio familiare, cinque miti da sfatare

Redigere un bilancio familiare è un’attività su cui tutti dovrebbero cimentati. Pe farlo non è necessario dedicarci un sacco di tempo, ma è sufficiente verificare lo stato delle proprie finanze almeno una volta alla settimana. Questo per due motivi: primo perché in questo modo si può sviluppare l’abitudine al risparmio. Secondo, perché questo processo favorisce il raggiungimento dei propri obiettivi.

Ciò detto, quando si tratta di redigere un budget, spesso circolano falsi miti. Eccone alcuni, riportati da un articolo pubblicato sul sito “The Balance”

Mito 1: i budget devono essere super dettagliati

Un grosso malinteso sui budget è che devono essere estremamente dettagliati. Per farlo non è necessario ricorrere ad un Excel con una miriade di categorie. Il tuo bilancio può assomigliare a qualsiasi cosa tu voglia che assomigli. Non ci sono regole fisse da seguire.

Mito 2: non puoi andare oltre il tuo budget – Mai

Se è vero che in linea generale non si dovrebbe sfondare il tetto di spesa, a volte (o molte volte) qualcosa va storto. La parola d’ordine in questo caso è flessibilità.

Stabilire un livello massimo per le uscite, significa darsi delle linee guida, non delle regole rigide. Il tuo budget non è pensato per essere perfetto, ma che vada nella direzione del raggiungimento dell’obiettivo generale

Mito 3: il budget richiede tempo

I budget, come abbiamo detto, non devono essere eccessivamente complicati. Puoi decidere di aggiornare le tue spese in un foglio di calcolo ogni giorno o ogni settimana oppure puoi impostare budget gratuitamente tramite app come Mint o Personal Capital.

Le app salvano la vita di chi utilizza credito o debito per effettuare acquisti perché è possibile collegare i propri conti finanziari all’app e fare in modo che le proprie spese vengano raccolte automaticamente.

Mito 4: i bilanci sono per le persone che …

Alcune persone non pensano che redigere un bilancio non sia un’attività necessaria per i ricchi o per coloro che, al contrario, hanno un reddito troppo bassi. Atre credono di non aver bisogno di un budget perché non sono in debito e se la cavano. Tutte queste ipotesi sono sbagliate. Non importa chi tu sia: tutti possono beneficiare di un budget familiare.

Mito 5: Budget = Privazione

Questo è il mito peggiore, quello che allontana la maggior parte delle persone dalla definizione di un bilancio. Quest’ultimo non vuol dire “privazione” ma “usare i soldi i modo intelligente”. Il modo più semplice per far funzionare il budget per te è concentrarti sulle spese per te prioritarie e togliere tutto il resto. In questo modo, stai spendendo per le cose che ti rendono felice e non spendere per le cose che non contano.