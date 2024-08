Recessione in arrivo? Come prepararsi secondo gli esperti finanziari

Nel corso del simposio di Jackson Hole, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha indicato che i tagli dei tassi di interesse potrebbero arrivare presto con un calo del costo del danaro già nella riunione del 18 settembre. Ma nonostante le parole del numero uno della banca centrale americana, la paura di una recessione spaventa gli americani tanto che, secondo molti esperti finanziari, si stanno preparando a tale eventualità.

Chris Markowski, di Markowski Investments, ha dichiarato a Fox News Digital che gli americani, tutti in generale, non dovrebbero credere al clamore o alla “paura” delle recessioni.

Dovrebbero invece considerarla come un’opportunità di “pulizia della casa” in cui effettuare i tagli necessari e uscirne più forti di prima. “Credo che molti americani in questo momento si sentano già in recessione…“Il loro potere d’acquisto è, in sostanza, scomparso, sulla base dell’inflazione e del denaro e di ciò che può comprare, di ciò che pagano per la spesa o per l’auto e di ciò che pagano per lo stretto necessario della vita”.

L’esperto insieme ad altri, coglie l’occasione per indicare alcune strategie da compiere oggi per prepararsi ad un momento di fragilità economica.

Come affrontare una possibile recessione secondo gli esperti

Nel dettaglio Markowski ha consigliato agli investitori di non lasciarsi prendere dal panico quando si tratta dei loro portafogli e di evitare di tentare di cronometrare il mercato. Quando si attraversa un periodo di rallentamento, è utile tagliare ciò che non serve per uscirne più forti.

Su Fox Business, David Peters, dello studio Peters Tax Preparation & Consulting PC, consiglia di esaminare le spese per prepararsi a una potenziale recessione, ma senza mai smettere di risparmiare per la pensione e allo stesso tempo cercando di non stipulare grossi prestiti.

“Dove sta andando il vostro denaro?…Ci sono spazi in cui dovete stringere la cinghia? Dovreste dare un’occhiata al vostro budget e capire come fare spazio per i risparmi, anche in mezzo all’aumento dei costi. Assicuratevi di avere un conto di emergenza alimentato con tre mesi di spese pagate, che sarebbe l’ideale”. “Come ho detto a molti clienti, la cosa più importante è avere una prospettiva … Abbiamo attraversato alti e bassi economici in passato (e di recente una pandemia). Dobbiamo solo tagliare le spese dove possiamo continuare a risparmiare. Anche questi tempi duri passeranno”.

Al Lord, di Lexerd Capital Management, ha incoraggiato gli americani “che vogliono acquistare una casa o continuare ad affittare” a “dare la priorità al mantenimento di un’occupazione stabile e ad assicurarsi che i costi dell’abitazione rimangano al di sotto del 30% del loro reddito mensile”.

“È importante rivedere le spese, creare un budget realistico e avere un piano di emergenza nel caso in cui la sicurezza del lavoro diventi incerta”.

“Ciò significa assicurarsi di essere in grado di coprire da sei a 12 mesi di spese senza cambiare il proprio stile di vita”, ha detto Van Alstyne.

La prima fonte di reddito dovrebbe essere un conto di risparmio di emergenza (di solito da tre a sei mesi di spese). La successiva dovrebbe essere un conto di intermediazione (conto di investimento non pensionistico) e dovrebbe attingere al contante, quindi agli investimenti facilmente negoziabili (liquidi). Non prendete prestiti e non prelevate denaro dai conti pensionistici, a meno che non si tratti di una strategia di prelievo precedentemente stabilita per il pensionamento. Infine, riducete (non necessariamente eliminate) le spese non necessarie fino a quando l’economia non si sarà riequilibrata e non sapremo quali sono i prossimi passi da compiere”.

Infine, il multimilionario John Cerasani, che ha costruito la sua azienda durante la recessione, ha dichiarato a Fox News Digital che “ci sono opportunità per gli imprenditori di emergere in settori a prova di recessione”.