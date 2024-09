RC auto: non c’è tregua per gli automobilisti, nuovi rialzi in agosto

Prosegue l’incremento dei prezzi delle rc auto. Nel mese di agosto, numeri Ivass alla mano, il prezzo medio delle polizze auto si è attestato a 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali (+5,6% in termini reali).

Gap tra Napoli e Aosta sale a 272 euro

Gli aumenti hanno interessato indistintamente tutte le province italiane, seppure con significative differenze: si è passati dal +2,6% di Foggia al +12,0% di Roma.

Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 272 euro, in aumento del +9,7% su base annua ma in riduzione del 42,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo medio è del +10,4% a fronte di un aumento del +6,1% per gli assicurati in prima classe.

Prezzi salgono a passo rapido, sei volte l’inflazione

“Non c’è tregua per gli automobilisti. Proseguono senza sosta i rincari dell’rc auto, tanto alti quanto ingiustificati. Un balzo del 6,7% è oltre 6 volte l’inflazione di agosto (+1,1%) ed è superiore a quella media del 2023, ferma al 5,7%. Insomma, un’impennata che non ha eguali. Per trovare un prezzo medio più alto di 418 euro bisogna tornare all’agosto del 2018″ afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

Il numero uno dell’Unc mette ancora in evidenza che a Roma il salto passa dall’11% di luglio al 12% in appena un mese e “il problema è che il premio, a differenza di Nuoro (al 2° posto per variazione percentuale con +10% ma con un premio molto più basso, 378 euro), non partiva da un valore basso e oggi, con 493 euro, Roma si colloca all’ottavo posto come città più cara d’Italia. Ancora peggio la situazione di Prato, al 1° posto per premio medio con 627 euro, e con il terzo maggior incremento, pari al 9,8%” prosegue Dona.”Due città, Roma e Prato, per le quali l’Antitrust farebbe bene a verificare se vi sono intese restrittive della concorrenza” conclude Dona.