Quattro consigli per ritrovare la serenità finanziaria

Le turbolenze politiche ed economiche attuali insieme ai timori per la salute a causa della pandemia in atto in tutto il mondo, possono portare a forti preoccupazioni riguardanti il futuro e la propria solidità patrimoniale.

La buona notizia è che, scrive la Cnbc riportando le dichiarazioni di Winnie Sun, co-fondatore e amministratore delegato di Sun Group Wealth Partners, ci sono quattro semplici mosse che possono aiutare a ritrovare l’equilibrio finanziario. Quattro consigli che possono aiutare a rimettere in sesto le proprie finanze per affrontare le sfide a breve e a lungo termine.

Serenità finanziaria, inizia a fare ordine

Se vi sentite in preda al panico per i soldi, la prima cosa da fare è organizzarsi. Così Sun suggerisce di passare al setaccio tutti i conti e libretti che si hanno e verificare quando denaro esce e dove sta andando.

Da qui Sun indica di valutare le proprie necessità assolute –dall’affitto al mutuo, passando per le utenze, la spesa e i farmaci – e scoprire quanto costano. Tutto ciò che non rientra in queste categorie di bisogni fondamentali allora può essere tagliato.

Sii pronto a negoziare

Per chi ha debiti pendenti che non riesce a pagare, il consiglio è di parlarne con i propri finanziatori. Potreste rimanerne sorpresi afferma Sun visto che ci sono così tante persone che stanno vivendo la stessa situazione e potreste avere più probabilità di ottenere una certa flessibilità posticipando i vostri pagamenti.

Accumula contanti

Secondo Sun, l’americano medio dovrebbe avere almeno sei mesi di spese di vita accantonate in caso di emergenza. Per stimare quanto vi servirà, calcolate quanto spenderete nel corso di un mese. Fatelo per quattro mesi e poi prendete la media e poi, moltiplicatela per sei. Se avete dei figli, assicuratevi di aggiungere un extra per loro. Sun a tal proposito raccomanda un risparmio supplementare di tre mesi per ogni bambino.

Investi dove è possibile

Infine non dimenticate di mettere da parte i soldi per le vostre future esigenze di pensionamento. Il consiglio in tal caso è di non esagerare ma essere lenti e costanti investendo magari in piani pensionistici ad hoc.