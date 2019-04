Quattro App con cui gestire spese e risparmi da smartphone

Gestire le proprie spese e i propri risparmi direttamente dallo smartphone. Da oggi è sempre più facile grazie ad un serie di app che ci rendono la vita, anche quella finanziaria, meno complicata. Un articolo di SkyTg24 ne individua quattro in particolare. Vediamo quali sono e le loro caratteristiche.

Per gli utenti Android, con Expense Manager si può inserire ogni spesa effettuata nell’app e aggiungere numerosi dettagli, come data, metodo di pagamento, importo e eventuale categoria permettendo di effettuare statistiche sull’ultimo mese o anno e monitorare con maggiore precisione la gestione del budget familiare. Expensify è un’app disponibile per i sistemi operativi Android e iOS che permette di registrare le spese effettuate scattando foto a bollette e scontrini e tramite il software SmartScan si riconoscono i codici a barre e vengono così scansionati.

Monefy, disponibile esclusivamente per i dispositivi Android, permette invece una gestione dei risparmi basata su disegni e icone che rappresentano ogni tipologia di spesa. Monefy è interamente in italiano. Infine Money Pro, disponibile sia per iOS sia per Android, consente di gestire la contabilità, organizzare il proprio budget e monitorare i conti bancari, compatibile anche con Apple Watch e offre anche la possibilità di effettuare degli acquisiti in app.