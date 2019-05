Quanto risparmiare a ogni età, secondo la guru della finanza

Sallie L. Krawcheck, co-fondatrice e ceo della società di consulenza finanziaria focalizzata sulle esigenze femminili Ellevest, è una delle maggiori influencer del suo settore. Ex ceo di Merrill Lynch Wealth Management, la Krawcheck è anche autrice di guide al risparmio personale e pianificazione finanziaria. In un articolo comparso su Money.com e intitolato “Quanto dovresti aver risparmiato per ogni età della vita” ha scandito, passo dopo passo, un piano di accumulo disegnato attorno alle esigenze più comuni, in particolare per le donne. Ecco, in sintesi, i suoi suggerimenti.

Nei vent’anni: “Ripaga i tuoi debiti. Costruisci un fondo d’emergenza: il 37% delle donne cambiano lavoro fra i venti e i trent’anni”, per questo andrebbero risparmiati in liquidità da sei a otto mensilità. Infine: “Negozia per essere pagato secondo il tuo vero valore”. Obiettivo di risparmio al compimento dei 30 anni: un anno di stipendio. Nei trent’anni: “Investi in obiettivi ad alta priorità: le donne trentenni sono le più propense verso il risparmio in vista della nascita di un figlio, per il pagamento dell’università e per avviare un’impresa”. Dopo la maternità Krawcheck consiglia di mantenere fresche le competenze facendo volontariato nella propria area di competenza, nel caso si intenda lasciare temporaneamente il lavoro. Oppure “esternalizzare alcune attività di cucina e pulizia per risparmiarsi del lavoro non pagato”. Obiettivo di risparmio al compimento dei 40 anni: 3 anni di stipendio. Nei quarant’anni: Secondo Krawcheck le priorità in questo decennio sono incrementare il risparmio in vista della pensione, investire in polizze vita e disabilità. In più il consiglio è quello di aggiornare le proprie competenze per poter richiedere un ulteriore avanzamento di stipendio: mediamente il picco di salario per le donne arriva intorno ai 40 anni, 15 anni prima degli uomini. Obiettivo di risparmio al compimento dei 50 anni: 6 anni di stipendio. Nei cinquant’anni: “Pianifica ora i bisogni di assistenza alla vita di cui avrai bisogno più in là negli anni: acquista ora l’assicurazione per le cure a lungo termine (…) Dai una svolta alla tua carriera il 61% delle donne sulla cinquantina si definisce “ambiziosa”: non solo le donne cinquantenni hanno meno impegni in casa, ma è più probabile che le altre persone vedano doti di leadership in donne mature”. Obiettivo di risparmio al compimento dei 60 anni: 8 anni di stipendio.