Quanto rendono davvero i fondi d’investimento?

Con una rendita media del 3,3% annua i fondi comuni d’investimento rappresentano una delle opzioni che ogni risparmiatore può prendere in considerazione per diversificare il proprio portafoglio e ottimizzarlo in un’ottica di lungo periodo. Vediamo tutto nell’analisi.

Cosa sono i fondi d’investimento

Il fondo comune di investimento è uno strumento di investimento istituito e amministrato da apposite Società di gestione del risparmio, le Sgr. Si tratta di prodotti finanziari particolarmente adatti ai risparmiatori e alle famiglie che intendono accrescere il valore dei propri capitali nel tempo affidandone la gestione a professionisti del settore.

Come stanno andando

I fondi d’investimento sono tornati e sembrano stiano performando in maniera positiva in questa fase. Il primo trimestre del 2023 ha infatti confermato i segnali di inversione di tendenza che si erano palesati già da ottobre 2022 ed è un segnale chiaro in vista della riapertura del mercato

I costi previsti

Capitolo costi. Secondo l’ultimo rapporto dell’ESMA per i fondi comuni azionari nell’Unione europea i costi ricorrenti, cioè prelevati ogni anno dal patrimonio del fondo, sono pari all’1,5% del valore dell’investimento, mentre nel caso dei fondi azionari italiani il costo arriva in media al 2,0%.

I rendimenti

L’Europa meglio dell’Italia. Come evidenzia un approfondimento de “Il Sole 24 Ore”, il bilancio a fine marzo per gli strumenti collocati dalle principali 30 società di gestione del risparmio del Continente evidenzia infatti un guadagno medio del 3,3%, come confermano anche i dati del rapporto trimestrale del centro studi di Tosetti Value. Bene anche i prodotti commercializzati dalle prime dieci Sgr di casa nostra, che hanno fruttato un rendimento del 2,7%.