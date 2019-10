Quanto costa mantenere un figlio fino a 18 anni

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori in uno studio rivela chela spesa media per un figlio da o a 18 anni arriva a circa 173.560 euro. In questi anni l’Osservatorio in particolare ha monitorato – i costi per un figlio nel primo anno di vita, che nel 2019 si attestano da 7.063,04 euro a 15.537,02 euro, con un aumento medio del +0,2% rispetto al 2018.

I costi per l’anno scolastico 2019-2020 ammontano a 971,50 euro, mentre quelli per la retta universitaria, pari nell’anno accademico in corso (in II fascia di reddito) a 324,67 euro.

Dall’indagine è emerso che i costi si differenziano fortemente in relazione al reddito disponibile della famiglia: per una famiglia bi-genitore con un reddito netto annuo di 34.000 euro crescere un figlio fino a 18 anni costa appunto 173.560 euro.

Per una famiglia con reddito netto annuo di 22.500 euro il costo ammonta, invece, a 117.400 euro. Infine, per le famiglie con reddito netto annuo oltre 70.000 euro la spesa lievita, invece, a 288.600 Euro. Le spese più consistenti riguardano i costi di abitazione, alimentazione, trasporti e comunicazioni ed educazione.