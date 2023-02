Quali paesi fanno parte dell’Unione Europea?

L’Unione Europea è un’unione economica e politica unica nel suo genere tra 27 Paesi europei, che affonda le sue radici in diversi trattati firmati all’indomani della Seconda guerra mondiale. Il primo passo fu la creazione della Comunità economica europea nel 1958, con l’obiettivo iniziale di aumentare la cooperazione economica tra sei Paesi: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Cos’è l’Unione Europea

Da allora, altri 22 Paesi hanno aderito (il Regno Unito ha lasciato l’Ue il 31 gennaio 2020 con la Brexit) e un enorme mercato unico (noto anche come mercato interno) è stato creato e continua a svilupparsi verso il suo pieno potenziale. Quella che era nata come un’unione puramente economica si è evoluta in un’organizzazione che abbraccia molte aree politiche diverse, dal clima, all’ambiente e alla salute, fino alle relazioni esterne e alla sicurezza, alla giustizia e alla migrazione.

Come sancito dal Trattato sull’Unione europea, “l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società in cui prevalgono il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la parità tra donne e uomini”.

I paesi membri dell’Ue

Ecco nel dettaglio quali sono ad oggi i 27 paesi membri dell’Unione europea:

Austria: stato membro dell’UE dal 1995, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1997 Belgio: stato membro dell’UE dal 1958, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1995 Bulgaria: stato membro dell’UE dal 2007 Repubblica Ceca: stato membro dell’UE dal 2004, membro dello spazio Schengen dal 2007 Cipro: stato membro dell’UE dal 2004, membro della zona euro dal 2008 Croazia: stato membro dell’UE dal 2013 Danimarca: stato membro dell’UE dal 1973, non partecipa alla zona euro, membro dello spazio Schengen dal 2001 Estonia: stato membro dell’UE dal 1º maggio 2004 Finlandia: stato membro dell’UE dal 1995, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 2001 Francia: stato membro dell’UE dal 1958, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1995 Germania: stato membro dell’UE dal 1958, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1995 Grecia: stato membro dell’UE dal 1981, membro della zona euro dal 2001, membro dello spazio Schengen dal 2000 Irlanda: stato membro dell’UE dal 1973, membro della zona euro dal 1999, non partecipa allo spazio Schengen Italia: stato membro dell’UE dal 1958, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1997 Lettonia: stato membro dell’UE dal 2004, membro della zona euro dal 2014, membro dello spazio Schengen dal 2007 Lituania: stato membro dell’UE dal 2004, membro della zona euro dal 2015, membro dello spazio Schengen dal 2007 Lussemburgo: stato membro dell’UE dal 1958, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1995 Malta: stato membro dell’UE dal 2004, membro della zona euro dal 2008, membro dello spazio Schengen dal 2007 Paesi Bassi: stato membro dell’UE dal 1958, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1995 Polonia: stato membro dell’UE dal 2004, membro dello spazio Schengen dal 2007 Portogallo: stato membro dell’UE dal 1986, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1995 Romania: stato membro dell’UE dal 2007 e altre informazioni sulla partecipazione della Romania all’UE. Slovacchia: stato membro dell’UE dal 2004, membro della zona euro dal 2009, membro dello spazio Schengen dal 2007 Slovenia: stato membro dell’UE dal 2004, membro della zona euro dal 2007, membro dello spazio Schengen dal 2007 Spagna: stato membro dell’UE dal 1986, membro della zona euro dal 1999, membro dello spazio Schengen dal 1995 Svezia: stato membro dell’UE dal 1995, membro dello spazio Schengen dal 2001 Ungheria: stato membro dell’UE dal 2004, membro dello spazio Schengen dal 2007.

L’adesione all’Ue è una procedura complessa e che richiede tempo e quando un paese candidato soddisfa i criteri di adesione deve poi recepire la legislazione europea in tutti i settori. I criteri di adesione, detti “criteri di Copenaghen“, sono le condizioni essenziali che tutti i paesi candidati devono soddisfare per diventare Stati membri dell’Europa.