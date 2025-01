Private banking, Unicredit si apre ai consulenti

Novità in casa Unicredit Private banking. Salvatore Paparazzo entra a far parte del team della seconda rete private in Italia. Dopo una lunghissima esperienza in Fineco, Paparazzo avrà il compito di rafforzare rafforzerà la presenza della banca milanese nel business Private in Puglia e Basilicata, valorizzando le opportunità di crescita che una realtà come UniCredit può offrire alle famiglie imprenditoriali e alla clientela Private della Regione Sud.

Paparazzo avrà un doppio ruolo: consulente finanziario senior e la responsabilità di sviluppare e coordinare la rete di consulenti finanziari Private sul territorio. Tra i suoi obiettivi, l’inserimento nel team di professionisti di elevato standing con esperienza nelle reti, confermando la strategia della banca, determinata a lavorare sul segmento Private sia tramite senior banker dipendenti, sia in modo selezionato tramite appunto agenti e contratti misti.

Unicredit Private Banking ha in gestione per conto dei clienti oltre 136 miliardi di euro, considerando anche la controllata Cordusio Fiduciaria.