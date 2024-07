Private banking, Prader Bank e il crowdfunding per sostenere le imprese

Novità nel segmento private banking. Prader Bank, banca privata con sedi a Bolzano, Trento e Verona, ha recentemente siglato un accordo con il portale di crowdfunding MyRestartup.it per sostenere le aziende con particolare attenzione al tema della gender equality. I progetti approvati riceveranno il label “STELLA Good Money”, simbolo di empowerment femminile. Ad annunciarlo è lo stesso istituto di credito con una nota stampa.

Le soluzioni per gli investitori

In particolare, gli investitori che investono in progetti e aziende gestiti da donne o a impronta femminile ricevono un ritorno interessante e rafforzano il loro impegno sociale. Le imprenditrici in cerca di capitali hanno a disposizione un’ampia gamma di finanziamenti per i loro progetti. Può essere un prestito (lending crowd), un investimento azionario (equity crowd) o anche l’emissione di un’obbligazione (bond crowd). Non ci sono soglie minime per il finanziamento, il limite massimo è di 5 milioni di euro.

Il supporto del crowdfunding

In questo senso, per i clienti, è fondamentale avere a disposizione un portale di crowdfunding riconosciuto e affidabile. MyRestartup.it ha recentemente ricevuto l’autorizzazione dalla Consob ai sensi del Regolamento 2020/1503 per la sua piattaforma di lending ed equity crowdfunding, impegnata nell’innovazione sostenibile e nell’impact investing in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Francesco M. Stocco, socio e membro del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: “MyRestartup.it offre a PRADER BANK di declinare la sua strategia “Social” dei fattori ESG con servizi legati all’economia reale e con un reporting sull’impatto semplice e dimostrabile”.

La strategia della banca

Josef Prader, Fondatore di Prader Bank, ha dichiarato: “In un momento in cui l’imprenditoria femminile è in crescita, la nostra banca sta compiendo un passo pionieristico con MyRestartup.it per creare un ecosistema finanziario unico che fa bene all’economia locale e alla società”.

I numeri dell’istituto

Prader Bank è una banca privata molto solida con un coefficiente di solvibilità Cet1 >50%; offre a imprenditori e liberi professionisti di successo e le loro famiglie, privati benestanti e istituzioni tradizionali servizi di Private Banking, Corporate Banking e Family Office; Centri Clienti a Bolzano, Trento e Verona.

Insomma, la banca si propone come precursore di temi e di soluzioni e assieme ai clienti e partner crea un’influenza positiva, per la crescita del territorio e le realtà che la circondano. Proprio come cercherà di fare con il supporto di MyRestartup.it nell’ambito di questa preziosa iniziativa finanziaria.