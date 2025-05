Private banking, Gragnolati entra in Banca Investis

Prosegue il reclutamento di banker di spessore da parte di Banca Investis. L’istituto milanese specializzato nella gestione di grandi patrimoni ha annunciato la nomina di Tommaso Gragnolati a Head of Investment consulting all’interno della direzione private banking.

L’esperienza internazionale e la visione strategica di Gragnolati rappresentano un valore aggiunto per l’ulteriore sviluppo dell’area Investment Consulting, confermando l’impegno del Gruppo nell’attrarre talenti di alto profilo per sostenere la crescita e l’innovazione dell’offerta.

“Siamo felici di accogliere Tommaso Gragnolati in Banca Investis. La sua profonda conoscenza dei mercati e la capacità di costruire soluzioni su misura per le esigenze sempre più complesse della clientela rappresentano un valore aggiunto per il nostro modello di consulenza. Il suo ingresso rafforza ulteriormente la nostra ambizione di offrire un Private Banking di eccellenza, capace di coniugare innovazione, competenza e visione di lungo periodo.” ha commentato Giovanni Schiaffino, head of Private Banking di Banca Investis.

Nel corso della sua carriera, Gragnolati ha maturato una solida esperienza nel settore bancario, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nell’ambito della consulenza e dell’offerta di soluzioni d’investimento. Per oltre 10 anni ha lavorato in Deutsche Bank, dove ha assunto incarichi di rilievo fino a diventare Director, Head of Advisory Solutions Europe Domestic. In questo ruolo ha guidato lo sviluppo di soluzioni d’investimento a livello internazionale, con particolare attenzione a gestioni patrimoniali, fondi e prodotti alternativi.

In precedenza, è stato responsabile dell’Offering Management per il mercato italiano, contribuendo alla definizione di un’offerta distintiva per la clientela Wealth Management e Affluent. Nei primi anni della sua carriera aveva avuto un ruolo chiave nello sviluppo del servizio di Consulenza Evoluta per i clienti italiani del gruppo tedesco – che ai tempi includeva la rete di Consulenza finanziaria DB Financial Advisors.