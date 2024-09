Private Banking, Finint recluta 13 professionisti dalle big e punta alla crescita

Nel panorama in continua evoluzione della consulenza finanziaria, Finint Private Bank continua a rafforzare la propria presenza sul territorio nazionale, segnando un nuovo capitolo di crescita e ambizione. Con 13 nuovi ingressi nell’ultimo semestre, l’istituto guidato da Paolo Tenderini supera quota 190 professionisti, consolidando una rete che si estende da Nord a Sud, con un focus sempre più chiaro: attrarre talenti di spicco per offrire un valore aggiunto ai clienti. Una strategia che punta sulle sinergie del Gruppo Banca Finint e che si dimostra vincente, rafforzando la competitività della banca in un settore sempre più sfidante come quello del Private Banking. Vediamo tutto nell’articolo.

Il piano di reclutamento di Finint

In particolare, il piano di reclutamento della rete dei professionisti di Finint Private Bank è proseguito spedito nell’ultimo semestre. Sono 13 i nuovi ingressi di professionisti per l’istituto guidato dall’Ad Paolo Tenderini che supera così il traguardo di 190 professionisti, consolidando ulteriormente la propria presenza su tutto il territorio nazionale.

L’obiettivo rafforzamento

“Accogliere nuovi professionisti è un risultato e allo stesso tempo uno stimolo importante, in linea con i nostri obiettivi che si concentrano sul rafforzamento della nostra rete. Questi arrivi hanno abbracciato il nostro progetto che si fonda sulla specificità del nostro modello di consulenza evoluta ora arricchito delle sinergie attivate con il Gruppo Banca Finint. Sono leve che ci rendono particolarmente attrattivi per tutti coloro che operano nel nostro settore”, commenta Claudio Riva, Direttore Rete Commerciale di Finint Private Bank.

La distribuzione territoriale degli ingressi

In Veneto arrivano ben quattro professionisti che operano tra Padova e Vicenza. Si tratta di: Massimo Canato (ex Rothschild), Fernando Bove (da UBS), Laura Cascioli (ex Credit Agricole) e Vittorio Lovison da Banca Intesa Private. Altrettanti arrivi in Lombardia. A Milano opera Carlo Manzone proveniente da Banca Generali mentre a Bergamo hanno fatto il loro ingresso: Davide

Algeri, Carlo Giovannelli e Loretta Scapellini, professionisti provenienti da Banca Investis. Il Piemonte si arricchisce con l’ingresso di Stefano Gasverde, proveniente da Banca Intesa Private. Un nuovo ingresso anche a Pescara, con Fabrizio Bielli (ex Banca Popolare delle Province Molisane). Rinforzi, infine anche in Campania, a Napoli, dove la rete di Finint Private Bank vede l’arrivo di Stefano Perrone, Salvatore Vito Paolo Corsi, tutti e tre ex Banca di Credito Popolare.