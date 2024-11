Private banking e leader di domani: il 7 novembre l’open day del master Aipb

L’Aipb guarda al futuro e apre le porte alla nuova generazione di professionisti del Private Banking, offrendo un’opportunità unica di alta formazione nel settore.

iovedì 7 novembre, presso la sede di Milano, ci sarà l’Open Day per presentare la nuova edizione del prezioso percorso formativo ai giovani laureandi e neolaureati. Così i ragazzi potranno esplorare il Master in Private Banking proposto dall’associazione, un programma che unisce competenze tecniche e soft skill per creare consulenti di alto profilo, capaci di guidare le più ricche famiglie italiane nelle scelte finanziarie con competenza, visione ed empatia.

L’obiettivo dell’AIPB

Formare una nuova generazione di professionisti dell’industria del Private Banking, contribuendo fattivamente al tanto agognato ricambio generazionale indispensabile per il mondo della consulenza finanziaria. Con queste premesse, AIPB aprirà le porte della sua sede a studenti neolaureati e laureandi per l’Open Day dedicato alla quinta edizione del Master AIPB post-universitario in Private Banking. Giovedì 7 novembre, dalle 10:00 alle 12:00, presso la sede di via San Nicolao, 10 a Milano, i giovani interessati potranno infatti conoscere e approfondire il dettaglio delle tematiche affrontate nel programma previste nel percorso formativo.

Il programma dell’Open Day

L’Open Day si aprirà con una presentazione, a cura del Segretario Generale di AIPB, Antonella Massari, sul contesto di riferimento e sui principali trend e dati del Private Banking. L’Industria rappresenta oggi un settore strategico del Paese, gestendo oggi oltre un terzo della ricchezza degli Italiani e il 50% dei loro investimenti finanziari. Il Direttore Scientifico del Master, Silva Lepore, presenterà il programma, le sue caratteristiche distintive e le future opportunità dedicate ai giovani che saranno formati per la professione del futuro. Sarà un momento di orientamento didattico interattivo, in cui i partecipanti potranno porre domande direttamente ai promotori del Master. Per iscriversi all’Open Day o per informazioni sul Master, è possibile scrivere a segreteria.master@aipb.it, contattare il numero +39 0245381706 o consultare il sito www.master.aipb.it . Per chi non potesse partecipare fisicamente, AIPB offre la possibilità di seguire l’Open Day tramite webinar, previa iscrizione.

Il Master sul private

Le candidature per l’iscrizione al Master saranno aperte dal 8 novembre 2024 al 14 gennaio 2025. Il corso, della durata complessiva di 9 mesi, inizia il 3 marzo 2025 con una prima parte di didattica in modalità ibrida, lezioni sincrone online e quattro settimane in aula, con termine il 30 maggio 2025. A seguire uno stage garantito e remunerato di sei mesi a partire dal 9 giugno 2025 presso importanti Banche specializzate nel Private Banking e Wealth Management. L’esperienza didattica si avvale della collaborazione di oltre 150 relatori di prestigio: docenti Universitari o provenienti da Studi Professionali, esponenti dell’Industria, dell’Asset Management, del mondo Insurance e Fintech porteranno la loro esperienza per integrare le conoscenze dei neolaureati e laureandi acquisite in Università con la realtà del mondo del lavoro che si affronterà nello stage.

Il programma del percorso formativo

Il programma è suddiviso in 5 macroaree di apprendimento che integrano le conoscenze tecniche con abilità e attitudini trasversali necessarie per i professionisti del settore: 1) Asset Management, Private Insurance, Alternative and Sustainable Investments; 2) Wealth Management, Wealth Planning and Longevity Approach; 3) Regulation, Tax and Legal; 4) Digital Wealth Management, Fintech, Open Finance and Digital Assets; 5) Behavioural Finance, Critical Thinking, Neuroscience Approach and Power Speaking.

I requisiti per accedere al Master

Il Master è riservato ad un massimo di 35 studenti. Per iscriversi è necessario essere nati dopo il 1997 compreso; essere in possesso, entro il 3 marzo 2025, di una laurea magistrale in economia, ingegneria gestionale, scienze politiche, scienze statistiche o giurisprudenza conseguita presso un’Università Italiana con voto minimo di laurea 99/110, o aver completato tutti gli esami (con tolleranza di 2 esami arretrati), con una votazione media che assicuri un voto minimo finale pari a 99/110. Si richiede inoltre la conoscenza dell’inglese di livello equivalente o superiore al B1 delle certificazioni internazionali.