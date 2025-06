Prima Assicurazioni verso la cessione: sei big europei interessati all’acquisto della società fondata da Alberto Genovese

Il processo di vendita di Prima Assicurazioni è entrato nel vivo, con Goldman Sachs incaricata di esplorare le opzioni per la cessione del 100% della società.

L’operazione ha suscitato l’interesse di sei colossi assicurativi europei: Allianz, Cnp Assurances, Zurich, Admiral, Ageas e Talanx, tutti attratti dal potenziale di espansione dell’insurtech italiana.

Un passaggio strategico per Prima Assicurazioni

Dopo un anno di crescita significativa, Prima Assicurazioni si prepara a un cambio di assetto societario che potrebbe ridefinire il suo futuro.

Goldman Sachs, in qualità di advisor finanziario, sta valutando le proposte ricevute nelle ultime settimane, con l’obiettivo di concludere la transazione entro fine anno.

Tra i soggetti più attivi in questa operazione spiccano Allianz, uno dei maggiori gruppi assicurativi al mondo, la francese Cnp Assurances, la britannica Admiral, la belga Ageas, l’elvetica Zurich e la tedesca Talanx, quest’ultima con un ruolo più marginale nella trattativa.

L’elevato interesse per Prima conferma la solidità del suo modello di business, che ha saputo ritagliarsi una posizione di rilievo nel settore delle assicurazioni digitali.

Risultati finanziari in crescita e internazionalizzazione

Il 2024 ha rappresentato un anno di forte sviluppo per Prima Assicurazioni, con una raccolta premi che ha toccato 1,3 miliardi di euro, segnando un incremento del 47% rispetto al 2023. Il risultato operativo ha raggiunto 104 milioni di euro, superando le aspettative iniziali, che si collocavano tra 1,1 e 1,2 miliardi di euro.

Anche per il 2025 le prospettive restano positive, con una raccolta premi stimata oltre 1,6 miliardi di euro. La strategia di espansione internazionale si sta rivelando un driver chiave per la crescita: nel Regno Unito, la raccolta premi ha raggiunto 34 milioni di euro nel 2024, mentre in Spagna il valore è salito a 20 milioni di euro.

L’obiettivo per il 2027 è quello di portare il 25% delle polizze vendute al di fuori dell’Italia, un aspetto che rende la compagnia particolarmente appetibile per i potenziali acquirenti.

La struttura societaria e la scelta della vendita

L’assetto attuale della società vede Teodoro D’Ambrosio, uno dei fondatori, come principale azionista con una quota del 48%. Il top management possiede circa l’8%, mentre tra gli investitori finanziari figurano Blackstone (27%), Goldman Sachs (15%) e il fondo Carlyle (2%).

Rispetto ai tentativi passati, in cui si era ipotizzata la vendita di quote di minoranza (30%-40%), questa volta si punta alla cessione del 100% dell’azienda. Già alla fine del 2023, alcuni fondi di private equity come Warburg Pincus e Apis Partners avevano manifestato interesse, ma le trattative si erano arenate a causa di divergenze sulla valutazione della società. Ora, il focus si è spostato verso gli operatori assicurativi, piuttosto che verso i fondi d’investimento.

Prospettive future: espansione e innovazione

Nonostante il processo di vendita in corso, Prima Assicurazioni continua a investire sulla crescita. La compagnia conta attualmente oltre 4 milioni di clienti e punta ad ampliare il proprio organico, superando 1.400 dipendenti entro la fine del 2025.

Il CEO George Ottathycal ha sottolineato come il modello digitale di Prima abbia trasformato il settore, permettendo alla compagnia di offrire soluzioni assicurative innovative e competitive. Con una quota di mercato vicina al 10% e una forte espansione internazionale, l’azienda si presenta come un asset strategico per chiunque voglia consolidare la propria posizione nel settore.

Il processo di vendita si preannuncia quindi altamente competitivo, con una valutazione che rifletterà il valore di Prima Assicurazioni nel panorama assicurativo europeo.