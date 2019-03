Ponti: “TAV opera piccola, UE decide senza regole”

E’ diretto il professore Mario Ponti, quello incaricato dal governo per l’analisi costi-benefici sulla TAV, quando all’Agi afferma che la Torino-Lione “è un’enorme ca**ata”.

“La Tav è un’opera piccola, appena 5 miliardi, rispetto ai 133 miliardi di opere da completare che non sono mai stati analizzati (….) Strade, ferrovie, e altre opere di trasporto in Italia, di cui alcune costano 5 miliardi come la Tav, altre 2, altre un miliardo, eppure non si sa quanto traffico ci passa, nè quanto ricaveranno, si sanno solo i costi perché sono soldi nostri. Solo perché si tratta di soldi dei contribuenti, non occorre valutare?”.

A chi lo critica ricordandogli una precedente pubblicazione che valutava positivamente la Tav, lo studioso afferma:

“Il precedente studio è una balla. Quella precedente pubblicazione è una delle bugie più odiose fatta da quello ‘str’ di Mentana, io gli voglio bene ma quello che ha fatto è orrendo. Il precedente studio non era un’analisi costi-benefici ma un’analisi di valore aggiunto, che non ha niente a che vedere con l’analisi costi benefici. Col valore aggiunto è fattibile qualsiasi cosa, anche un’autostrada di alluminio tra la Sicilia e la Sardegna. perché non misura il rapporto tra costi e benefici, infatti ai politici piace tantissimo”.

Il professore di economia applicata al Politecnico di Milano poi si sofferma a spendere parole di encomio nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

Preferisco 10 volte l’attuale ministro a Delrio; quest’ultimo ci ha lasciato 133 miliardi di progetti senza nessuna valutazione. Non si sa nemmeno quanto costano e quanto ricavano: non c’è un’analisi di traffico. Sono state approvate per partito preso, quindi, se vogliamo, il progetto della Tav è irrilevante rispetto al complesso dei progetti che vanno valutati. Io ne ho sul tavolo 27 miliardi”.

Infine Ponti non risparmia nemmeno l’Ue.