Ponte Morandi: dopo il crollo, report “ammorbiditi”. Nuova inchiesta fa tremare Atlantia

Soffre oggi in borsa il titolo Atlantia che arriva a perdere oltre il 6%. A mandare in rosso le azioni della holding della famiglia Benetton le notizie arrivate da Genova in merito all’apertura di un’inchiesta bis per il crollo del Ponte Morandi avvenuta il 14 agosto 2018 nel quale morirono 43 persone.

L’inchiesta bis partita dopo il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, riguarda i report ‘ammorbiditi’ sulle condizioni dei viadotti gestiti da Autostrade per l’Italia. Si tratta in particolare del viadotto Pecetti, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, e il viadotto Paolillo, sulla Napoli-Canosa. Secondo l’accusa del pubblico ministero Walter Cotugno, dopo la tragedia di Genova i tecnici di Autostrade e Spea hanno continuato a “ammorbidire” i risultati delle misurazioni sullo stato di salute dei tratti in questione. Nel dettaglio i tecnici di Spea avevano raccontato agli inquirenti che i report “talvolta erano stati cambiati dopo le riunioni con il supervisore Maurizio Ceneri mentre in altri casi era stato Ceneri stesso a modificarli senza consultarsi con gli altri”.

La Guardia di finanza del capoluogo ligure ha eseguito così nove misure cautelari nei confronti di appartenenti ad Autostrade, Spea e di un consulente esterno alle due società del gruppo Atlantia. Si tratta di arresti e misure interdittive: due riguardano uomini di Autostrade e sei la controllata Spea (che si occupa di monitoraggio e controlli della rete autostradale) mentre tre persone sono finite ai domiciliari. Immediata la risposta di Aspi.