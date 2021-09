Polizze incendio per la casa: come funzionano, quanto costano

L’incendio al grattacielo di Milano e quello dei due condomini in pieno centro a Torino hanno riportato sotto i riflettori la necessita di stipulare polizze assicurative, in grado di coprire dai danni causati da eventi del genere. Ecco cosa c’è da sapere.

Polizze incendio: di cosa si tratta

Quando si parla di assicurazione casa incendio e scoppio si fa rifermento ad una polizza che garantisce una protezione in caso di danni provocati da circostanze imprevedibili, come gli incendi o gli scoppi derivanti da fughe di gas o cortocircuiti.

Come funzionano

Inizialmente volontaria, da qualche anno la legge ha reso obbligatorio stipulare questo tipo d polizza per accedere ad un finanziamento e le banche non concedono prestiti se non viene sottoscritta.

La polizza casa incendio e scoppio non è obbligatoria per chi ha già una casa di proprietà o per chi vive in un immobile in affitto. L’obbligatorietà della polizza nasce dall’intendo di proteggere gli istituti di credito dal rischio di perdere il credito concesso a titolo di mutuo, di conseguenza le banche non concedono mai un mutuo senza aver contestualmente sottoscritto il contratto di assicurazione.

Come tutte le polizze assicurative, anche quella incendio e scoppio prevede il versamento di una quota annuale per coprire le spese relative ai danni causati da incendio o scoppio.

Al momento della sottoscrizione dell’assicurazione si può anche decidere di versare l’intero importo in un’unica soluzione o invece corrispondere il premio della polizza su base annua.

Polizze incendio: quanto costano

In generale, il costo mensile di una polizza oscilla tra i 30-50 € ma il costo può diminuire o aumentare a seconda di alcune variabili: aggiunta di altre polizze sull’immobile da acquistare (assicurazione furto, assistenza tecnica in caso di guasti) o se si sottoscrive un pacchetto all inclusive che comprende anche l’RC auto.

Documenti

Per poter sottoscrivere la polizza casa incendio e scoppio è necessario presentare

documento di identità valido

il codice fiscale

dettagli riguardanti l’immobile su cui apporre la polizza.

Una volta presentati i documenti vi verrà inviato un contratto di assicurazione furto e incendio dove verrà indicato il premio da versare, le garanzie comprese nella polizza e le modalità di risarcimento.

Cosa copre la polizza

L’assicurazione casa incendio e scoppio prevede la copertura dei danni subiti dall’abitazione in caso di:

incendio totale o parziale;

esplosione di impianti domestici guasti o perdita di gas;

fulmini;

crolli;

scariche di corrente;

danni all’immobile causati da fumo, gas e vapori.

A risarcire è la compagnia assicurativa (non la banca direttamente), in base al valore commerciale della casa oppure, con un massimale – laddove previsto – che rappresenta una cifra massima che prescinde dal valore dei beni persi. Attenzione, però, alle cause dell’incendio.

Se dalla perizia viene evidenziato che i danni non sono imputabili ad un evento fortuito ma sono dovuti ad altre cause, non si otterrà nessun risarcimento. Le cause che possono far decadere l’obbligo al risarcimento dei danni all’immobile sono: incuria e disattenzione come il mancato spegnimento di un sigaretta, difetti degli elettrodomestici, mancata manutenzione della caldaia o degli impianti domestici.