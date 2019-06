Pmi e capitali privati, in Italia un 2019 ricco di opportunità

Che il mercato italiano dei capitali in termini di private investment indirizzati verso le Pmi sia da oltre un anno a questa parte in forte crescita è dimostrato da diversi studi. Uno su tutti quello di Aifi sui dati 2018. Ma una prova ancora più forte arriva dalla crescente presenza e attivismo di player esteri, non solo europei ma anche americani. Tra i protagonisti è Magnetar Capital, società di investimenti alternativi Usa con asset in gestione per 13,5 miliardi di dollari. Dopo aver portato a termine investimenti in Ansett Aviation (settore aviation training services) e Banca Consulia (private banking) nel 2017, e in Cad-It (it solutions for banking e financial services) e Zoom (zoological parks) nel 2018, Magnetar Capital sta progettando nuove mosse nel 2019. “In Italia stiamo lavorando su diverse operazioni, contiamo di completarne almeno una nel corso dei prossimi mesi e la pipeline sul 2019 è molto ricca di opportunità” spiega a Wall Street Italia Luca Di Rico, responsabile europeo Private Capital di Magnetar, a proposito delle operazioni attualmente in pipeline ma ancora non finalizzate.

Magnetar è entrata nel mercato italiano nel 2017 con il target tipico rappresentato da aziende di media dimensione guidate da imprenditori o management che si sono distinti per doti eccellenti. Quale tra le vostre strategie state sviluppando di più sul nostro mercato? “La strategia Alternative Credit & Fixed Income rappresenta l’attività core in quest’area geografica. Punta a generare rendimenti stabili nel corso di vari cicli economici, con una bassa correlazione rispetto ad asset class più ampie. Forte degli investimenti attuati a livello di competenze, sistemi e infrastrutture, Magnetar possiede tutta la flessibilità necessaria per sfruttare al meglio le opportunità offerte a livello globale dal settore del credito alternativo e del reddito fisso”. Quali sono le Pmi italiane che attraggono di più la vostra attenzione? “Le operazioni supportate da Magnetar in Italia rientrano solitamente in una delle seguenti fattispecie: rifinanziamento complesso, progetto di crescita, ri-allineamento della struttura proprietaria”. Nel rapporto con gli imprenditori la metodologia di lavoro di Magnetar prevede una stretta collaborazione tra il proprio senior team e gli imprenditori e i manager d’impresa per una condivisione piena delle competenze finanziarie e industriali, nonché per una profonda conoscenza delle dinamiche economiche locali.