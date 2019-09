Più sprechi che evasione, l’inefficienza della PA costa 200 miliardi

Nel rapporto “dare- avere” tra lo Stato e il contribuente italiano, il soggetto maggiormente leso non è il primo, bensì il secondo. La dimensione economica dell’evasione fiscale presente in Italia (110 miliardi) è infatti poco più della metà dei costi a carico di cittadini e imprese relativi a sprechi, sperperi e inefficienze generate dalla Pubblica amministrazione (almeno 200 miliardi di euro).

È quanto mette in evidenza un’analisi dell’Ufficio studi della CGIA partendo dall’analisi di alcuni dati di contesto e rammentando che uno Stato di diritto si basa, tra le altre cose, sul principio della legalità.

“Sia chiaro, chi evade commette un reato e va perseguito ovunque esso si annidi; tuttavia, la legalità deve essere rispettata da tutti: sia dai soggetti pubblici sia da quelli privati. Il record di infrazioni europee subite dal nostro Paese fino ad oggi, ad esempio, dimostra che le nostre istituzioni pubbliche devono migliorare tantissimo” si legge in una nota, che spiega ” segnaliamo che sebbene in calo, si ricorda che attualmente le procedure di infrazione dell’UE nei confronti del nostro Paese ancora aperte sono 71, suddivise in 64 casi di violazione del diritto dell’Unione e in 7 casi di mancato recepimento delle politiche europee. Tuttavia, se analizziamo quelle avviate dal gennaio 2002 (anno in cui ha cominciato a circolare l’euro) fino ad oggi (maggio 2019), l’Italia ne ha collezionate ben 1.358. Nessun altro Paese in Ue ha subito un numero di contestazioni così elevato.

Tra le procedure in corso nei confronti dell’Italia figurano quelle sulla pessima qualità dell’aria presente in molte città, la presenza dell’arsenico nell’acqua potabile, il mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte della nostra Pubblica Amministrazione (PA) e i livelli di inquinamento presenti nell’area dell’ex Ilva di Taranto.

Tornando al rapporto “dare-avere” tra lo Stato e il contribuente italiano, l’ufficio studi della CGIA di Mestre evidenzia che “mettendo in fila i risultati di alcune analisi condotte da una mezza dozzina di istituzioni molto autorevoli, il danno economico per i contribuenti italiani sarebbe di almeno 200 miliardi di euro all’anno. Si tratta di una dimensione economica quasi doppia a quella dell’evasione.

In sintesi, l’analisi evidenzia che: