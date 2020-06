PIR: cresce il livello di conoscenza da parte dei risparmiatori italiani

Risparmiatori italiani sempre più informati sui PIR, i Piani individuali di Risparmio. Il livello di conoscenza difatti cresce progressivamente dal loro lancio ad oggi, passando dal 29% di giugno 2017, al 52% di gennaio 2018 per arrivare al 74% di febbraio 2020. Mentre i PIR Alternativi sono già conosciuti dal 25% dei professionisti e dal 5% degli investitori finali, il cui interesse cresce con l’entità del portafoglio.

Questi sono solo alcuni dei risultati della ricerca realizzata per l’Associazione da FINER Finance Explorer sugli investimenti in economia reale e prodotti illiquidi che verrà presentata in live streaming lunedì 15 giugno alle ore 11.00 nella conferenza intitolata “PIR: il risparmio al servizio dell’economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi”.

Il tema portante dell’evento che coinvolgerà esponenti delle istituzioni, del mondo della gestione e delle reti, sarà la crescita del Paese che necessita dello sviluppo di strumenti in grado di veicolare il risparmio degli italiani verso l’economia reale. Dapprima con lo sblocco del mercato dei PIR tradizionali e, più recentemente, con l’introduzione dei PIR Alternativi, l’industria del risparmio gestito può offrire un contributo rilevante alla ripartenza dell’Italia.

Ad aprire i lavori sarà Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, per poi lasciare la parola a Stefano Scalera, Vicecapo di Gabinetto del Mef, e all’intervento di Nicola Ronchetti, Founder & CEO FINER Finance Explorer, che presenterà lo studio. Le conclusioni sono affidate a una tavola rotonda con la partecipazione di Tommaso Corcos (Ad Fideuram ISPB), Massimo Doris (Ad Banca Mediolanum), Andrea Ghidoni (Ad Pramerica Sgr), Ugo Loser (Ad Arca Fondi Sgr), Alessandro Melzi d’Eril (Ad Anima Sgr) e Saverio Perissinotto (Ad Eurizon Capital). Moderatore dell’incontro sarà Daniele Manca, Vicedirettore de Il Corriere della Sera.

La conferenza rappresenta il primo appuntamento di un ciclo di incontri online che prendono il nome “Aspettando l’11° edizione de Il Salone del Risparmio”, organizzati da Assogestioni in collaborazione con FocusRisparmio e le società sostenitrici dell’evento. Per seguire l’evento è necessario registrarsi su https://eventi.salonedelrisparmio.com/.